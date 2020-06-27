Посольство Великобритании в России вывесило радужный флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ. На странице дипломатического ведомства в Facebook говорится, что таким образом британские дипломаты хотят "выразить солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества в России и во всем мире".

"Никто из них не требует для себя особых привилегий, а лишь достойного и уважительного отношения к себе и тех же прав, которые имеют остальные люди", - сказано в сообщении, опубликованном в субботу, 27 июня.

В аккаунте посольства в Telegram также отмечается: "Мы абсолютно не приемлем любые формы дискриминации по каким-либо признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность".

Совместное заявление глав дипмиссий стран "Пяти глаз" в РФ

В этот же день посольства Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США, образующие партнерство "Пять глаз", обратились к правительству России с призывом исполнять свои обязательства по защите прав всех граждан, включая представителей ЛГБТИ-сообщества.

Заявление, приуроченное к месяцу прайда-2020, подписали чрезвычайные и полномочные послы пяти стран. "Мы признаем неотъемлемое достоинство присущее каждой человеческой личности, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и призываем правительство Российской Федерации исполнять взятые на себя обязательства по защите прав всех граждан, включая представителей ЛГБТИ сообщества", - говорится в документе, опубликованном в том числе в Telegram-канале посольства Великобритании.