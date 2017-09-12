«Рассматриваем прозвучавшие из уст официального представителя Государственного департамента США Х. Науэрт комментарии, касающиеся обысков и досмотров генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне, которые были названы „прогулками“, как откровенно издевательские», — сообщается в нем.
Оно назвало действия США «беспрецедентными шагами», которые противоречат международному праву и двусторонним конвенциям.
«Где гарантия, что в целях таких „прогулок“ представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие наши объекты дипсобственности? Или в официальные представительства других государств в США. Если дипломатический иммунитет так легко отзывается американской стороной, чего ожидать дальше?» — отмечается в заявлении.
Седьмого сентября представитель Госдепартамента Хизер Науэрт в ответ на вопрос о действиях властей США в российских дипломатических представительствах сказала: «Что вы хотите от меня услышать? Как вы сами это называете? Обысками?»
Она назвала произошедшее «серьезной деятельностью».
«Я знаю, что наши инспекции — как бы их ни называли — наши обходы были были проведены в соответствии с законом», — добавила она.
Науэрт отметила, что не получала жалоб на обыски и досмотры личных вещей.
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