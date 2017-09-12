Посольство России в США назвало «откровенно издевательскими» заявления представителя Госдепартамента о том, что действия американских властей в дипломатических представительствах России были «прогулками». Об этом говорится в сообщении посольства в фейсбуке.
Russian flag
© AFP/Scanpix

«Рассматриваем прозвучавшие из уст официального представителя Государственного департамента США Х. Науэрт комментарии, касающиеся обысков и досмотров генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне, которые были названы „прогулками“, как откровенно издевательские», — сообщается в нем.

Оно назвало действия США «беспрецедентными шагами», которые противоречат международному праву и двусторонним конвенциям.

«Где гарантия, что в целях таких „прогулок“ представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие наши объекты дипсобственности? Или в официальные представительства других государств в США. Если дипломатический иммунитет так легко отзывается американской стороной, чего ожидать дальше?» — отмечается в заявлении.

Седьмого сентября представитель Госдепартамента Хизер Науэрт в ответ на вопрос о действиях властей США в российских дипломатических представительствах сказала: «Что вы хотите от меня услышать? Как вы сами это называете? Обысками?»

Она назвала произошедшее «серьезной деятельностью».

«Я знаю, что наши инспекции — как бы их ни называли — наши обходы были были проведены в соответствии с законом», — добавила она.

Науэрт отметила, что не получала жалоб на обыски и досмотры личных вещей.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Россия

Крупнейшая сеть кинотеатров России отказалась показывать "Матильду" (1)

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула...

"Роснефть" сдвинула айсберг массой свыше миллиона тонн в Арктике (1)

«Роснефть» во время экспедиции по Арктике...

В крупных городах России массово эвакуируют школы, вокзалы, торговые центры (4)

В Перми, Владивостоке, Красноярске, Брянске,...

Россия договорилась с Турцией о поставке зенитных систем С-400 (7)

Турция подписала с Россией контракт на покупку...

Посольство России назвало "издевательскими" слова Госдепартамента об обысках (2)

Посольство России в США назвало «откровенно...

TOP новостей

Дан зеленый свет – снова подорожает страхование автогражданской ответственности (9)

В это году страхование автогражданской...

Томас Венцлова: я очень рано начал не любить советскую власть (16)

"В Литве ситуация лучше, чем в Польше, Венгрии, России,...

Соседи придумали, как снизить цены на овощи и фрукты, экономисты удивлены (9)

В Латвии на местные овощи, фрукты и ягоды предлагают...

Вильнюс упрекнули за то, что не позвал РФ на конгресс Всемирной конференции по конституционной юстиции (13)

Вильнюс, который стал организатором конгресса...

Женщина из Казахстана: Литва – прекрасная страна, только власти очень не любят своих граждан (107)

"Мне здесь, в Литве, все нравится: и еда, и архитектура, и...