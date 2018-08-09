"Восьмого августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством Российской Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало", - говорится в комментарии дипмиссии.

В дипмиссии также подчеркнули, что американская сторона отказалась отвечать на уточняющие вопросы, сославшись на конфиденциальность. Россия же продолжает настаивать на транспарентном расследовании инцидента в британском Солсбери и наказании виновных, и предлагает США предать гласности переписку по этому вопросу. "Нам сказали, что у США достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что Россия виновата", - подчеркнули в посольстве.

Ранее в среду госдепартамент объявил, что США с 22 августа введут новые санкции против Москвы из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери. Предполагается, что ограничительные меры будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения. Как сообщил представитель Госдепартамента США высокого ранга, слова которого приводит ТАСС, речь может идти о товарах "потенциально на сотни миллионов долларов".

По его словам, санкции будут применены в отношении всех предприятий, финансируемых российским государством и затронут около 70% российской экономики и около 40% ее рабочей силы. К категории продукции, закупаемой Россией у США в наибольших объемах, относятся газовые турбины, интегральные схемы, тестовое и калибровочное оборудование разного профиля, оборудование для производства материалов.

В то же время санкции не коснутся оказания "помощи России и российскому народу", деятельности, затрагивающей полеты в космос, а также обеспечения безопасности полетов коммерческой пассажирской авиации. Из-под санкций выведут российских граждан, которые работают с указанными категориями товаров, будучи сотрудниками "фирм в США", и "100-процентные дочерние предприятия компаний США и других иностранных компаний в России".

Кроме того, дипломат предупредил, что закон предусматривает и угрозу применения второй волны санкций примерно через три месяца после введения первой очереди санкций. Однако, как он указал, США рассчитывают, что до применения этих запретов, охарактеризованных ведущим брифинга как "драконовские", не дойдет. Вторая часть санкций предусматривает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго пакета санкций, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах". Также США занимают жесткую позицию по отношению к России, но в то же время работают над поддержанием двусторонних отношений и ищут возможности совместной работы на тех направлениях, где это возможно.