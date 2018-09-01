По словам Путина, которые приводятся на официальном сайте Кремля, "в трудное для своего родного края время" Захарченко "встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей".

"Подлое убийство Александра Захарченко - это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока", - подчеркнул российский президент.

Он отметил, что организаторы убийства "делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени".

"Этого у них не получится, - заверил Путин. - Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание".

Он еще раз выразил соболезнования "родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса". "Россия всегда будет вместе с вами", - заключил президент РФ.

Между тем СК РФ уже возбудил уголовное дело в связи со смертью главы ДНР. Произошедшее квалифицировано по ч. 3 ст. 361 УК РФ ("Акт международного терроризма, повлекший смерть человека"). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В следственном ведомстве отметили, что Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва, прогремевшего в одном из кафе Донецка. При этом получили ранения министр доходов и сборов Тимофеев и "неизвестная девушка".

"Действия неизвестных подвергли опасности жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, которые находились вблизи места взрыва", - говорится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте СК РФ.

Норма, предусмотренная статьей 361 УК РФ, была введена в российское законодательство в рамках так называемого "антитеррористического пакета Яровой", подчеркнули в ведомстве.

ГД и МИД: Убийство Захарченко обнуляет Минские соглашения

"Убийство главы ДНР обнуляет смысл Минских договоренностей, - считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины".

Захарченко - не первая жертва "беспредела", за которым стоят киевские власти, уверен российский чиновник. "Мы неоднократно становились свидетелями того, как на Украине уничтожают неугодных киевскому режиму представителей власти, журналистов, общественных деятелей", - сказал Володин. По его словам, "киевские власти, с одной стороны, заявляют о необходимости реализации Минских соглашений и выступают за мирное урегулирование ситуации в ДНР и ЛНР, с другой - террористическими методами избавляются от законно избранных представителей власти на Донбассе".

Спикер Госдумы убежден, что было бы правильно, чтобы "Парламентская ассамблея ОБСЕ дала свою оценку случившемуся и призвала украинские власти к ответу за это преступление". "Все причастные к этому теракту должные понести наказание", - указал он.

Схожее заявление сделали и в российском МИД. "Уже сейчас ясно, что целью теракта является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения Минских договоренностей. Особо цинично все это выглядит на фоне только что объявленного "школьного" перемирия", - говорится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте ведомства.

По утверждению МИД РФ, "убийство одного из подписантов минского "Комплекса мер" вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса". "Подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения на юго-востоке Украины", - добавили в министерстве.

В более резких выражениях описала смерть Захарченко официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Есть все основания полагать , что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных, - отметила она. - Мировое сообщество должно потребовать, а учитывая марионеточность политической системы Украины, - и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершённого на глазах у мирных граждан".

По словам Захаровой, "вместо выполнения минских договорённостей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе". "Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне", - цитирует "Интерфакс" представителя МИД.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов считает, что за убийством главы ДНР стоит Киев. "За убийством Александра Захарченко стоит киевская партия войны. Те самые силы, которые продвигали закон о так называемой российской агрессии, принятый Верховной радой и подписанный (президентом Украины Петром) Порошенко", - приводит ТАСС слова Грызлова.

По его мнению, убийство Захарченко "продолжило череду терактов против командиров батальонов, которые боролись за права жителей Донбасса: Александра Беднова, Евгения Ищенко, Павла Дремова, Алексея Мозгового, Арсена Павлова, Михаила Толстых".

"Совершенные теракты превратили Украину в террористическое государство", - подытожил Грызлов.

Аналогичное мнение озвучил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. "Конечно, это сделали власти Украины, которые не хотят стабилизации на юго-востоке страны", - отметил он.

Калашников считает, что сейчас необходимо приложить все усилия, "чтобы коварный и преступный план Киева не прошел". "У Захарченко много сторонников, последователей и соратников, которые могут продолжить его дело и отстаивать интересы жителей Донбасса", - заключил глава комитета.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил уверенность, что "народ Донбасса еще больше сплотится". "Эта смерть боком выйдет исполнителям, которые совершили теракт", - добавил он.

Напомним, Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка примерно в 17:30 по местному времени 31 августа. Причиной смерти главы самопровозглашенной республики стала черепно-мозговая травма, полученная при взрыве.

Силовики самопровозглашенной республики уже задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР. "Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", - сказал информированный источник.

В СБУ не только опровергли причастность Киева к убийству, но и выдвинули две "контрверсии". "У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанных с перераспределением отжатого бизнеса в течение 2014-2018 годов. Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянам и стала лишней", - так прокомментировал смерть Захарченко руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.