После убийства девочки в Саратове власти решили разработать маршруты для школьников

"Если [школьник] отклонился от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему это случилось. Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут (например, он захочет зайти к бабушке или в магазин, или немного пройтись с друзьями), то родители обязаны письменно уведомить школу об этом", — цитирует Ревуцкую "Коммерсант".
Саратовское издание "Взгляд-Инфо" пишет, что чиновница предложила вклеивать схемы маршрутов в дневники школьников. Ревуцкая также заявила, что учителей обяжут выяснить причины неявки детей в школу и сообщать обо всех случаях отсутствия без уважительных причин.
В свою очередь мэр Саратова Михаил Исаев поручил в целях безопасности спиливать деревья в городе. "Требую от служб благоустройства выпиливать все. Чтобы каждая улица просматривалась с одного конца до другого. Тогда не появится ни у кого мотивация сидеть в траве, за кустами, деревьями, сидеть распивать и так далее", — отметил Исаев.
Мать убитой Лизы Киселевой ранее записала видеообращение, в котором предложила сделать "подход наших детей к школе безопасным".
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