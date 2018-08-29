За период с января по март 2018 года естественная убыль населения РФ составила 87,3 тыс. человек (против 76,1 тыс. человек в I квартале 2017 года) и на 1 апреля в стране проживало 146,8 млн человек. Число умерших составило 478,2 тыс. человек.
Отчетность с января по апрель показала увеличение сокращения населения - на 121,3 тыс. человек. Число умерших выросло до 635,5 тыс. человек.
В мае этот процесс продолжился - за январь-май естественная убыль населения составила уже 147,2 тыс. человек. И даже миграционный прирост не смог компенсировать эти численные потери (лишь на 47,2%). Число умерших в январе-мае выросло до 798,3 тыс. человек.
По данным Росстата, за первое полугодие 2018 года естественная убыль населения страны увеличилась до 164,1 тыс. человек (против 119,4 тыс. человек в I полугодии 2017 года). Число умерших выросло до 946,9 тысяч.
И этот процесс будет лишь увеличиваться. В январе 2017 года Министерству здравоохранения РФ пришлось скорректировать прогноз по показателям "общей смертности" населения к 2020 году. По мнению ведомства, смертность будет расти за счет увеличения доли людей старше трудоспособного возраста и снижения численности людей трудоспособного возраста. Таким образом, грядущая пенсионная реформа может только усугубить процесс естественной убыли населения.
На этом фоне в России разработан и уже проходит обсуждение с экспертами новый проект федерального закона "О похоронном деле".
Власти считают, что законодательство о похоронном деле, принятое в 1996 году, уже устарело и не отвечает современным требованиям. В то время на ритуальном рынке работали преимущественно государственные и муниципальные унитарные предприятия - ФГУПы (федеральное государственное унитарное предприятие) и МУПы (муниципальные унитарные предприятия). А на сегодня эти услуги представляют в основном частные фирмы. Для них и необходимо выработать четкие законодательные рамки.
Как сообщает "Российская газета", одним из основных новшеств станет разделение похоронных услуг на медицинские, ритуальные и религиозные. То есть в медицинских учреждениях, патолого-анатомических бюро и учреждениях судмедэкспертиз будет запрещено заниматься бальзамированием, а в ритуальных конторах нельзя будет проводить отпевания. Показ и продажа похоронных принадлежностей в медицинских организациях и в пределах 50 метров от них будет запрещена. На территориях медучреждений будет запрещено размещать пункты приема заказов от служб похоронного дела.
Кроме того, закон предусматривает серьезные наказания для тех, кто сообщает в ритуальные конторы сведения о родственниках пациентов, находящихся при смерти в больницах и хосписах. В нынешней ситуации в случае смерти пациента его родственники моментально оказываются под шквалом звонков с предложениями об услугах для покойного, а иногда у их дверей выстраиваются сразу несколько представителей разных похоронных контор.
Заниматься организацией похорон смогут только компании, заключившие соглашение с уполномоченным органом в сфере похоронного обслуживания. имеющие форму юрлица и заключающие с клиентами договор с полным перечнем оказываемых услуг и их ценой, сообщает издание.
Большое внимание в документе уделено бесплатным похоронам. Это касается неработающих, участников ВОВ и других граждан. Их похороны полностью берет на себя государство.
В законопроекте также предлагается пересмотреть перечень платных похоронных услуг. Одно из наиболее вероятных изменений - включение в перечень услуг грузчиков, так как погрузочно-разгрузочные работы в новом документе включены в услуги катафальной транспортировки. Также планируется прописать стандарты качества таких услуг.
Новый закон предусматривает создание и нескольких реестров специализированных служб по вопросам похоронного дела. Будет реестр организаций, с которыми стоит работать, а также реестр недобросовестных организаций, которые гражданам стоит обходить стороной. Появится и реестр мест захоронения и кладбищ, который должен уменьшить количество бесхозных захоронений и упростить поиск могил родственников.
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