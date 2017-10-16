Отмечается, что инцидент произошел на полигоне «Лужский» 16 сентября, на третий день совместных учений.

Источники РБК подтвердили ранее появившуюся информацию, что вертолетом управляли подполковник Смахтин и старший лейтенант Волчков.

Как рассказали собеседники издания, первый незапланированный выстрел произошел в 14:00, а в 14:47 при выполнении вертолетом третьего захода произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-8.

После инцидента старший лейтенант Волчков получил команду прекратить выполнение задачи, изменил курс и вернулся на аэродром Пушкин, рассказали источники РБК.

На аэродроме во время послеполетного технического осмотра вертолета произошел второй инцидент. Один из техников нарушил инструкцию — он хотел убедиться в отсутствии снаряда в канале ствола, но забыл проверить затвор и сразу нажал на кнопку электроспуска. «В итоге произошел выстрел, который поразил складское помещение», — сказал собеседник издания.

Кроме того, бывший военный летчик Борис Барсуков подтвердил, что ЧП, скорее всего, произошло по вине технических специалистов, проводившие послеполетный досмотр вертолета.

19 сентября издание 66.ru со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что под Санкт-Петербургом на полигоне «Лужский» вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей учений ракетами класса «воздух-земля».

В результате инцидента три чпловека получили легкие ранения, также были повреждены две машины. Инцидент едва не привел к гибели людей, писал «Коммерсантъ».

Минобороны России сначала назвало провокацией видео обстрела зрителей на учениях «Запад-2017», однако позднее подтвердило, что вертолет Ка-52 выполнил случайный пуск ракеты, но это «произошло в другой период времени».