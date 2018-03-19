Обновлено: в 6:40 в понедельник, 19 марта.

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,67% голосов после обработки 99,75% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,8% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,67%, сообщает РИА "Новости". Явка избирателей составила, по предварительным данным, 67,4%.

Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. Затем следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.

По данным ЦИК, Путин установил два исторических рекорда президентских выборов в России: по проценту полученных голосов и по их абсолютному количеству.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что на 18:00 по Москве явка — 60%. По предварительной информации, итоговая явка составит примерно 64%.

Самой высокой явка на президентских выборах в России была в 1991 году — 76,66%. Самой низкой — в 2004 году (64,38%). На выборах в 2012 году она составила 65,34%.

Самое активное голосование пришлось на утро. Элла Памфилова сообщила, что к 10 утра проголосовало более 16,5% избирателей — это в два с половиной раза больше, чем в то же время в 2012 году.

В нескольких населенных пунктах зафиксировали стропроцентную явку на выборы. Жители шести сел на Камчатке в полном составе пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента, сообщил Интерфакс со ссылкой на председателя избирательной комиссии Камчатского края Ингу Иринину. "Явку в 100% показали села на севере Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная", — сказала Иринина.

Стопроцентная явка также была зафиксирована в четырех селах Чукотского автономного округа — Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс, сообщил представитель окружного избиркома.

В Кремле считали эталонным результатом выборов 70% явки при 70% голосов за Владимира Путина. Президент РФ ранее заявил, что его устроит любой результат, позволяющий "исполнять должность президента".

Сопредседатель мониторинговой группы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Борисов заявил, что группа не зафиксировала на нынешних президентских выборах нарушений, которые могли бы повлечь отмену результатов голосования. По его словам, голосование прошло "очень чисто", избирательным правам россиян массово никто не мешал.

Зампредседатель ЦИК Николай Булаев заявил: "Мы не получили пока ни одной серьезной жалобы ни от одной партии, мы не получили серьезных жалоб от кандидатов. Я пока их не видел". Наблюдатели обращают внимание, что на многие нарушения они жаловались в полицию, а не в территориальные комиссии, сообщает ТАСС. Туда они хотят обратится позже. Возможно, поэтому до ЦИКа могла дойти не вся информация.

"На момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента Российской Федерации", — заявили в пресс-центре МВД.

Движение "Голос" зафиксировало почти 860 сообщений о возможных нарушениях на выборах президента России, сообщает "Интерфакс".

"На 15 часов по московскому времени на "Карту нарушений" поступило 859 сообщений о возможных нарушениях из 72 регионов страны", - говорится в сообщении организации на ее сайте в воскресенье.

Там отмечается, что 170 сообщений касается нарушений прав наблюдателей, членов комиссий и представителей СМИ, 158 - принуждения избирателей и нарушения тайны голосования. 222 сообщения - на нарушения в оформлении участка.

Больше всего сообщений о возможных нарушений, по данным организации, зафиксировано в Москве (109), 62 - в Санкт-Петербурге, 53 - в Московской области, 52 - в Краснодарском крае, 37 - в Ставропольском крае. "К 15 часам дня на "горячую линию" объединенного колл центра "Голос" принято более 2 тысяч обращений", - уточняется в сообщении.