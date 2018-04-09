В период за сутки до и несколько часов поле объявления Минфином США введения новых санкций против близких к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменов и чиновников рубль снизился к доллару почти на 50 копеек. И в пятницу вечером, уходя на выходные, эксперты обещали, что падение продолжится, но только более серьезными темпами. Так и произошло.

С начала открытия торгов в понедельник рубль начал стремительное падение в цене на геополитических рисках после введения санкций.

Курс доллара на торгах Московской биржи к 13:00 вырос на 1,14 рубля по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 59,31 рубля впервые с 25 декабря 2017 года, сообщает ТАСС. А к 15 часам курс доллара вырос на 1,8 рубля, вплотную приблизившись к 60. Курс евро вырос на 2,2 рубля - до 74,6.

После 15 часов доллар на рынке Forex стал стоить уже больше 60 рублей за один доллар.

Это рекордные за несколько месяцев темпы снижения. И рубль в своем падении игнорировал резкий рост нефтяных котировок.

Евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник превысил отметку 73 рубля/EUR 1 впервые с 16 сентября 2016 года.

По мнению экспертов, такое заметное снижение рубля обусловлено не только уже введенными в пятницу санкциями со стороны США, но и новыми грядущими ограничительными мерами, связанными с химатакой в сирийской Думе. Ответственность за нее Вашингтон возлагает на Москву. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену".

Кроме того, финансовые рынки в напряжении из-за того, что на фоне углубляющегося кризиса в российско-американских отношениях США демонстрируют решимость идти на дальнейшее обострение, чреватое угрозой прямого военного столкновения с Россией в Сирии.

Подробнее: https://www.newsru.com/finance/09apr2018/rubl_dollar.html