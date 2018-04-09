В период за сутки до и несколько часов поле объявления Минфином США введения новых санкций против близких к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменов и чиновников рубль снизился к доллару почти на 50 копеек. И в пятницу вечером, уходя на выходные, эксперты обещали, что падение продолжится, но только более серьезными темпами. Так и произошло.
С начала открытия торгов в понедельник рубль начал стремительное падение в цене на геополитических рисках после введения санкций.
Курс доллара на торгах Московской биржи к 13:00 вырос на 1,14 рубля по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 59,31 рубля впервые с 25 декабря 2017 года, сообщает ТАСС. А к 15 часам курс доллара вырос на 1,8 рубля, вплотную приблизившись к 60. Курс евро вырос на 2,2 рубля - до 74,6.
После 15 часов доллар на рынке Forex стал стоить уже больше 60 рублей за один доллар.
Это рекордные за несколько месяцев темпы снижения. И рубль в своем падении игнорировал резкий рост нефтяных котировок.
Евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник превысил отметку 73 рубля/EUR 1 впервые с 16 сентября 2016 года.
По мнению экспертов, такое заметное снижение рубля обусловлено не только уже введенными в пятницу санкциями со стороны США, но и новыми грядущими ограничительными мерами, связанными с химатакой в сирийской Думе. Ответственность за нее Вашингтон возлагает на Москву. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену".
Кроме того, финансовые рынки в напряжении из-за того, что на фоне углубляющегося кризиса в российско-американских отношениях США демонстрируют решимость идти на дальнейшее обострение, чреватое угрозой прямого военного столкновения с Россией в Сирии.
Подробнее: https://www.newsru.com/finance/09apr2018/rubl_dollar.html
После новых санкций США рубль рекордно упал (18)
Утро понедельника, 9 апреля, для рубля может стать новым...
Forbes: От санкций США наибольшие потери понес Дерипаска (10)
Состояние Дерипаски сократилось почти на один миллиард...
Суд оправдал главу карельского "Мемориала" Дмитриева (4)
Петрозаводский городской суд 5 апреля оправдал главу...
В Москве загорелся детский торговый центр "Персей": есть жертвы (30)
Днем 4 апреля в Москве загорелся детский торговый центр...
TOP новостей
ССР дозирует информацию о скандале в Центре крови: кое о чем умалчивают (4)
8 апреля после обеда стало известно о том, что в конце...
"Содра" займется неплательщиками алиментов (2)
Государство готовит сюрприз лицам, которые скрываются...
О намерениях баллотироваться в президенты заявили еще два политика (8)
По мере того как срок полномочий Дали Грибаускайте на...
Глава Минздрава призывает оскандалившегося Чаплинскаса принять решение (2)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Шокирующее видео: в Плунге пьяная мать удивила даже полицию (6)
В фейсбуке появилась шокирующая видеозапись – пьяная...