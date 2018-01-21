После нападения в Улан-Удэ школьники заполнят анкету для выявления агрессии

Школьники в Улан-Удэ заполнят анкеты для выявления среди них агрессии. Об этом сообщили в городской администрации, передает «Интерфакс».
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На какие именно вопросы будут отвечать школьники и когда состоится анкетирование, неизвестно.

Решение о его проведении приняли на экстренном совещании главы городского комитета образования Ульяны Афанасьевой с директорами школ. Им поручили максимально усилить меры безопасности в школах и провести инструктаж с сотрудниками. Во всех школах также проведут родительские собрания.

Всего в Улан-Удэ 58 школ, в которых учатся около 59 тысяч детей. Накануне стало известно, что во всех школах Бурятии введут пропускной режим.

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Нападение на школу в Улан-Удэ произошло 19 января. Ученик девятого класса с «коктейлем Молотова» и топором напал на учащихся седьмого класса и учительницу. В результате пострадали шесть человек. Нападавший пытался покончить с собой, его доставили в больницу под конвоем. По словам учительницы, пострадавшей в результате нападения, причиной происшествия могла стать плохая оценка, которую поставили подростку.

Аналогичный инцидент произошел 15 января в Перми. Там двое девятиклассников с ножами напали на учеников четвертого класса и учительницу, пострадали 13 человек.

После этих нападений в полиции заявили, что проверят версию об их взаимосвязи через соцсети. По факту происшествий завели дело по статьям о покушении на убийство двоих и более человек и халатности. В Минкомсвязи России заявили, что Роскомндазор будет блокировать группы, призывающие к насилию в школах.

Телеканал "Дождь"
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