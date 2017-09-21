После массовых задержаний было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а по факту избиения - дело по статье "Побои", говорится в сообщении московского управления МВД.

"Сотрудниками полиции была пресечена попытка группового нарушения общественного порядка около торгового центра на Тихорецком бульваре. В территориальные отделы полиции доставлено более 90 человек", - сообщает столичное управление МВД.

В полиции также заявили, что сообщения о смерти пострадавшего, появившиеся в СМИ, не соответствуют действительности. Мужчина уже дает объяснения полицейским, сказано в сообщении. О том, что гражданин Таджикистана был избит до смерти, в четверг передавало агентство "Азия-плюс".

Как сообщили Интерфаксу в городской клинической больнице №68, пострадавший - 27-летний гражданин Таджикистана Навруз Зикиров - сейчас находится в общей палате отделения нейрохирургии.

Что произошло в торговом центре

Вечером 20 сентября у торгово-ярмарочного комплекса "Москва" в Люблино собрались несколько десятков человек. Они кричали, что охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана и требовали "наказать преступников".

По разным данным, к торговому центру пришли от 50 до 300 человек.

Столичное управление МВД назвало произошедшее "попыткой бытового конфликта", которая была пресечена сотрудниками полиции.

Как рассказывал президент Федерации мигрантов СНГ за трудовые и социальные права Каромат Шарипов, у торгового центра "Москва", по его данным, были задержаны около 250 человек, а не 90, как сейчас сообщает полиция.

Причиной конфликта, по словам Шарипова, стало то, что охранники торгового комплекса до потери сознания избили молодого человека из Таджикистана, а затем выбросили его за пределы объекта. Избитого нашли таксисты, которые вызвали скорую помощь, рассказал Шарипов.

Как сообщал ТАСС, избитый мужчина был доставлен в больницу с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По данным агентства, в больницы были доставлены еще трое участников конфликта. Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщал о двух пострадавших мигрантах из стран Центральной Азии.

В четверг президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил Интерфаксу, что конфликт был "искусственно спровоцирован" и гражданина Таджикистана никто не бил.

"До сих пор непонятно - то ли ему просто стало плохо, то ли у него эпилепсия, есть такое подозрение. Его увезли на скорой", - сказал Коженов. По его словам, люди, собравшиеся у торгового комплекса, просто "поддались эффекту толпы".