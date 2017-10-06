Посадка 500-местного Airbus A30 во время урагана попала на видео

500-местный самолет авиакомпании Emirates был снят во время приземления в аэропорту Дюссельдорфа в этот четверг. Если приближение к земле происходит еще более или менее спокойно, то когда шасси касаются посадочной полосы, начинаются проблемы.
© Stopkadras

Видео было записано Мартином Богданом и загружено на его канал YouTube. Он написал в описании ролика, что в последние годы снимал несколько тысяч боковых приземлений в нескольких аэропортах Европы, но эта посадка на Airbus A380 была чрезвычайно сложной и необычной.

«Вы можете видеть, как пилоты пытаются выровнять (самолет) с ВПП, используя хвостовой руль (руль направления) и, к счастью, это сработало. Это видео показывает невероятные навыки пилотов. Даже после неожиданного порыва ветра им удалось снова выровняться с ВПП. Невероятная работа», — пишет Мартин.

Борт заходит на посадку под углом и, когда пилот пытается выровнять самолет, внезапный сильный порыв ветра заставляет машину раскачиваться из стороны в сторону. В течение нескольких мгновений крылья наклоняются с одной стороны на другую, пока пилот пытается выровнять Airbus.

В конечном счете пилот берет под контроль управление самолетом и выравнивает воздушное судно. Как сообщает Daily Mail, порывы ветра в то время достигали 22 метров в секунду. Во время посадки при сильных боковых ветрах пилоты обычно заходят на полосу под углом, чтобы снизить воздействие ветра.

В последние дни сильный штормовой циклон накрыл север Германии. Из-за рухнувших от ветра деревьев погибли как минимум семь человек. В нескольких городах парализовано движение автотранспорта, а в пяти федеральных землях, включая Берлин и Гамбург, временно перестали ходить поезда.

Росбалт
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