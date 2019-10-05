Пресненский суд Москвы рассмотрит иск 25-летнего мужчины, обвинившего корпорацию Apple в "доведении до гомосексуализма". Он требует моральную компенсацию в размере 1 миллиона рублей (14 тысяч евро) и удаления приложения для операций с криптовалютой Waves Wallet. Об этом сообщает РБК.
Stambule policija paleido ašarines dujas į gėjų eitynių dalyvius
© AFP / Scanpix

В 2017 году молодой человек установил на телефон приложение Waves Wallet. В июле 2019 года ему на счет поступило 69 единиц криптовалюты Gaycoin и сообщение: Don’t blame until you do that ("Не осуждай, не попробовав"). Как утверждает истец, именно из-за этого он решил расстаться со своей девушкой и попробовать однополые отношения.

"Получается, название валюты, количество — 69 — и этот посыл, который был в комментарии, дали такие ростки", — заявила адвокат истца Сапиджат Гусниева, отметив, что изначально ее подзащитный заказывал другую криптовалюту — биткоины.

Молодой человек попытался расстаться со своим партнером, но не смог. Ему не нравится, что он стал геем, и поэтому он решил подать в суд. Иск к разработчику Waves Wallet в России подать невозможно, поскольку у компании нет местного представительства — поэтому он подал иск в отношении ООО "Эпл Рус" (российское подразделение Apple), который предоставляет возможность скачивать приложение.

Генеральный директор платформы Waves Александр Иванов подтвердил РБК, что на кошелек молодого человека в приложении действительно поступило такое сообщение, однако ни платформа, ни Apple не имеют отношения к инциденту.

"Мы проверили транзакции по этому кошельку. Действительно, криптовалюта Gaycoin выпущена на нашей платформе, и рассылка была. Но инициатором является частное лицо", — сообщил Иванов. По его словам, платформа Waves предпримет все возможное, чтобы не допустить повторения ситуации в дальнейшем.

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