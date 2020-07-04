За поправки, по данным ЦИК, проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании конституции с внесенными в нее поправками, а также объявил о начале "масштабной законотворческой работы" для приведения законодательства в соответствие с обновленной конституцией.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Основному закону заявил, что изменения необходимо внести в более 100 федеральных и конституционных законов. Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева добавила, что "перенастроиться" должна вся правовая система. "По примерным подсчетам, нужно уточнить и скорректировать не менее 650 уставов и законов субъектов Российской Федерации, из них 557 законов", - сказала она.

Самая громкая поправка к конституции позволяет Путину снова баллотироваться в президенты и оставаться на этом посту до 2036 года. Обнуление сроков применимо только к ныне действующему главе государства, его преемник сможет избираться не более двух раз. Слово "подряд" из обновленного текста конституции о максимальном числе президентских сроков исчезло. Бывший президент получает неприкосновенность, но с возможностью импичмента, а также сможет пожизненно быть сенатором.

Избираться на пост президента РФ не смогут те, у которого когда-либо было гражданство или вид на жительство в другой стране, а также прожившие в России меньше 25 лет. Президент теперь будет осуществлять общее руководство правительством, а премьер будет нести перед ним персональную ответственность.

К главе государства также отходит часть функций Совета Федерации. Он будет сам назначать генпрокурора (Совфед сможет его лишь консультировать) и может инициировать увольнение судейской верхушки, в том числе членов Конституционного и Верховного судов (решать будут сенаторы).

Формируемый президентом Госсовет, согласно обновленной конституции, теперь сможет определять направления внутренней и внешней политики и социально-экономического развития государства.

Правительство фактически делится на две части: силовиков назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - Госдума по предложению премьера. Самого премьера назначает президент после утверждения в Думе.

Поправки к конституции определяют верховенство российского Основного закона над международным правом. Президент может отправить решения международных судов и принятые парламентом законы на экспертизу в Конституционный суд, и если там их сочтут неконституционными - не исполнять и не подписывать такие документы.

Госдума теперь будет утверждать весь состав кабинета министров. Раньше она лишь давала согласие на кандидатуру главы правительства. При этом причин для роспуска Думы стало больше. Появилась возможность сделать это, если из-за несговорчивости депутатов в правительстве пустует 1/3 кресел. Президент больше не обязан распускать Думу, трижды отклонившую ему премьера, но при желании может.

Члены правительства, согласно поправкам, могут подавать в отставку по одному, а не все сразу, как предполагала прежняя редакция конституции. Чиновникам, парламентариям и судьям запрещены иностранное гражданство, вид на жительство и счета.

Согласно обновленной конституции, Россия является правопреемником и правопродолжателем СССР. Появилось упоминание о Боге, идеалы и веру в которого Российской Федерации передали предки, а также о защите "исторической правды". Не допускается умаление "значение подвига народа при защите Отечества".

Дети объявлены важнейшим приоритетом государственной политики России. Закрепляется защита государством материнства, детства и семьи. Брак признается союзом женщины и мужчины. Русский язык назван языком "государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов" РФ.

Конституция также прописывает, что минимальный размер оплаты труда должен быть не менее величины прожиточного минимума по стране, а индексация пенсий осуществляется не реже одного раза в год. Гарантируется индексация социальных пособий и иных социальных выплат.