Силовики забрали большое количество общей документации, системные блоки и диски компьютеров. Дома у Роберта Латыпова изъяли его ноутбук, бензопилу, записные книжки десятилетней давности и прошлогодние приглашения всей семье для шенгенской визы.

Утром 31 октября в офис пермского отделения общества «Мемориал», а также в квартиру его руководителя Роберта Латыпова с обысками пришли сотрудники ФСБ, центра «Э», следователи МВД и СК. В предъявленном постановлении суда указано: «В указанных жилищах... могут находиться орудия и предметы преступления, имеющие значение для уголовного дела, в связи с чем суд считает возможным разрешить производство обыска».

То есть ищут правоохранители топоры и пилы, иронизируют правозащитники. Ведь уголовное дело было возбуждено после того, как сотрудники и волонтеры «Мемориала» в рамках летней экспедиции «По рекам памяти» на север Пермского края пытались обустроить в заброшенном поселке Галяшор памятный знак репрессированным литовцам и полякам и навести порядок на местном кладбище. Для этого они расчистили территорию, а в ответ получили уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений.

22 октября Министерство природных ресурсов Пермского края уже выписало предупреждение и два штрафа на общую сумму 250 тыс. руб. краевому отделению «Мемориала» и Роберту Латыпову. Штрафы выписаны по статье «Самовольное занятие лесных участков» (ст. 7.9. КоАП). А проверка экспедиции была связана с обращением УФСБ по Пермскому краю. Ранее двух участников экспедиции — литовцев Станисловаса Улинскаса и его сына Владаса — Минприроды края оштрафовало на 20 тыс. руб. каждого.

Проблемы у августовской экспедиции начались еще до ее начала. Сначала глава Кудымкарского района Валерий Климов отказал мемориальцам в содействии при ее проведении. Затем, когда ее участники все же прибыли к местам назначения, к ним приехали сотрудники полиции и министерства природных ресурсов, которые заявили, что «поступил сигнал» о незаконной вырубке леса.

После случившегося уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков направил запрос в ГУ МВД и краевую прокуратуру, чтобы проверить информацию о вырубке леса членами экспедиции и выяснить основания для проведения допросов активистов: «Работа по увековечению памяти жертв политических репрессий не может быть уголовно наказуема. Сегодняшняя ситуация показала — несмотря на то что государственная политика России говорит о необходимости поощрения работы по сохранению памяти репрессированных, на местах, в отдельных муниципалитетах без обоснования причин в этой работе может быть отказано. В этом нужно разбираться».

Чтобы разобраться, силовики пришли сегодня с обысками. При этом изначально в постановлении был неверно указан адрес офиса «Мемориала», поэтому под давлением адвоката обыск был приостановлен. Но после исправления ошибки следственные действия продолжились.

«Мои немолодые родители, создавшие пермский «Мемориал» в далеком и полном надежд 1988 году, сейчас страшно раздерганы и пьют корвалол. Надо же! Даже в советские времена у них не было обыска — и вот он, пожалуйста. Оскал судьбы. Особый оскал состоит в том, что обыск в «Мемориале» проходит на следующий день после Дня памяти жертв репрессий», — отмечает историк Андрей Калих, сын бывшего председателя Пермского отделения «Мемориала» Александра Калиха.

«НКВД не исчез», — констатирует депутат Пермской гордумы Надежда Агишева.