Согласно опросу, в 1998-2011 годах с одобрением к органам госбезопасности относились 35% россиян, отрицательно — 34%. Однако затем имидж спецслужб резко улучшился: теперь о положительном отношении говорят 66% участников опроса. Тех, кто их работой недоволен, осталось только 12%.
Поквартирный опрос проводился 27-28 января в 53 регионах, в нем участвовали полторы тысячи человек.
"Деятельность спецслужб в медийном пространстве освещается гораздо более позитивно", — пояснил результаты Би-би-си ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман. По его словам, помимо существующей тенденции реабилитировать сталинизм, которая ведет к "ползучей реабилитации репрессий", в ситуации холодной войны с Западом у спецслужб появляется "ореол героизма".
"Отсутствие терактов в России выглядит выигрышно в сравнении с Европой. О существовании угрозы напоминают регулярно события за рубежом, при этом в России терактов нет", — добавил социолог.
Престиж работы в спецслужбах с 2001 года вырос с 42% до 69%. А 45% участников опроса признались, что хотели бы, чтобы их дети или внуки пошли служить в органы госбезопасности. В 2001 году таких было только 29%. Треть участников опроса (33%) к этому относятся негативно.
Самая высокая доля тех, кто считает работу в спецслужбах привлекательной, среди респондентов 18-30 лет — 76%. Среди россиян старше 60 лет таких 59%.
"Это и результат пропаганды в государственническом ключе, и конформизма, который проявляют граждане, отвечая социологам, — заявил Би-би-си зампредседателя совета "Мемориала" Никита Петров. — Абсолютизировать эти результаты не стоит, потому что все быстро меняется".
По мнению Петрова, сейчас молодое поколение понимает, что нужно служить во властных структурах, потому что выгодно и комфортно — это кормушка, "органы" обласканы властью, это вариант социального лифта. "Но при первых же проблемах, которые возникнут у режима, они побегут в другую сторону", — уверен Петров.
Больше трети опрошенных (36%) рассказали, что среди их знакомых есть сотрудники госбезопасности. По 2% респондентов признались, что либо им, либо друзьям предлагали работать в органах.
47% россиян отметили, что факт работы в спецслужбах положительно влияет на их отношение к человеку — еще в декабре 2011 года таких было 26%.
"Люди воспринимают существующие в стране проблемы как следствие недостатков ее системе безопасности, — сказал Би-би-си ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов. — 65% по нашим опросам стабильно связывают кризис с давлением извне, со стороны враждебных государств, и только 30% говорят, что причины в наших собственных ошибках. Поэтому и значение органов госбезопасности растет".
По его словам, такую пропагандистскую картину создают СМИ, которые "во всяких ток-шоу рассказывают про мировую закулису и происки внешних врагов, которые органы госбезопасности должны разоблачать".
Бызову этот тренд кажется пугающим: "Я считаю, что он дает людям искаженную картину мира, власти совершают много ошибок во внутренней политике, в экономике. Мы должны думать, как это искоренить, а не поиском пятой колонны заниматься". То, что почти половина россиян хотела бы устроить детей или внуков в госбезопасность, по его мнению, связано еще и с тем, что "в России силовики — правящая каста".
"Люди считают, что попадание в эту высшую касту обеспечивает будущее, они же хозяева в этой стране. Я бы лично не хотел, чтобы какое-то сословие было хозяином в России. Я бы хотел равноправия", — подчеркнул Бызов.
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