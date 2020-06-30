Авторы доклада "Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу" оценивали возможные потери от эпидемии по двум моделям, одна из которых не учитывала карантинные меры и изменения в поведении людей, а другая учитывала их.

Эксперты ВШЭ рассчитали разницу между прогнозной оценкой количества смертей (с учетом введенных ограничений и без них) и фактической смертностью в период с 1 марта по 24 июня. В работе учтена официальная информация о количестве умерших от коронавируса, а также сведения о смертях людей, для которых COVID-19 зафиксирован как сопутствующая причина смерти. Для оценки того, как могла бы развиваться эпидемия в России без установления ограничений, авторы использовали статистику стран, которые не вводили национальный карантин, в частности Бразилию.

Как указывают авторы исследования, в современном обществе можно выделить три группы факторов, ограничивающих распространение заболевания и предотвращающих смертность. Первая группа факторов действует непосредственно на уровне общества. Роль власти здесь состоит только в своевременном информировании граждан, которые самостоятельно предпринимают предохранительные действия (изоляция, минимизация внешних контактов, отказ от социальной, деловой и культурной активности, сопряженной с контактами с большим числом людей, использование санитарно-гигиенических средств).

Организации также включают защитные механизмы, в числе которых - перевод работников на удаленную занятость, в оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска, ограничение пребывания в офисе, проведение санитарных мероприятий и контроль здоровья работников и посетителей, приостановка деятельности.

Вторая группа факторов связана собственно с политикой правительства, которая призвана обеспечить возможность выполнения ограничительных предписаний. Они включают в себя ограничения режима работы и изоляции граждан и организаций, санитарный контроль, ограничение и запрещение перемещения людей, экономическая поддержка предприятий и граждан, стимулирование производства, прямой заказ санитарных товаров и услуг для обеспечения их доступности, организация необходимых импортных закупок. Наконец, третья группа факторов - это вклад медицины в диагностику и лечение заболевших, выявление и изоляцию контактировавших.

Согласно первой из моделей, построенных экспертами ВШЭ, при полном игнорировании эпидемии число жертв коронавируса могло бы достигнуть 3,8 миллиона человек. Сами авторы называют такую оценку завышенной: она могла бы быть реальной в случае утраты людьми способности к самообучению и рациональной обработке информации. К данному показателю авторы пришли при помощи логистической кривой, которая не учитывала влияние системы здравоохранения на распространение вируса.

Вторая, более реалистичная модель, которая учитывает систему здравоохранения, карантинные меры и их соблюдение гражданами, предсказывала 80 тысяч смертей от коронавируса в России. Именно меры правительства и ответственное поведение граждан и компаний, соблюдавших меры предосторожности, помогли сохранить названное число жизней, отмечается в исследовани .

Ранее глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ему трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России, исходя из количества жителей страны и числа зараженных.

Он призвал российские власти объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом. Нынешнюю статистику он назвал сложной для понимания. По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности. В то же время эксперт подчеркнул, что в некоторых странах могут завышать показатель смертности. Оппозиционный политик и IT-специалист Леонид Волков считает, что Депздрав Москвы фактически признал, что власти втрое занизили уровень смертности, поскольку ранее сообщалось о 1800 умерших в мае от коронавируса. Именно эта цифра была внесена в базы данных и в официальный отчет, отправленный в ВОЗ.

Позже представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что показатели по коронавирусу в России действительно низкие, что выглядит необычно. В то же время, по ее словам, огромные возможности тестирования в стране позволили России "иметь очень хорошую картину понимания" эпидемиологической ситуации. Кроме того, Россия приняла и исполняет руководство ВОЗ по применению международной классификации заболевания в отношении смертности, и претензий к России по этой части у организации нет.

Глава Росстата Павел Малков объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от коронавируса разными методологиями расчета. По словам Малкова, наиболее оперативные данные по заболеваемости и смертности публикуются через правительственный штаб, тогда как Росстат получает сведения по смертности от коронавируса из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Оттуда он забирает первичные медицинские свидетельства о смерти, а также получает окончательные свидетельства о смерти по мере их появления.

При этом пандемия и карантинные ограничения позволили выявить несовершенство схемы сбора данных, которое может влиять на качество статистики по смертности от коронавируса. Так, на момент регистрации смерти скончавшегося от коронавируса может еще не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти, на подготовку которого уходит до 45 дней. Кроме того, в некоторых регионах законодательно не закреплена обязанность регистрировать смерть в загсе для последующего захоронения.

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский отметил, что окончательный диагноз ставится на основании вскрытия и заключения патологоанатома, но в некоторых регионах, например в мусульманских республиках, стараются избежать вскрытия и быстрее похоронить, из-за чего установить, был ли у умершего коронавирус, возможно, уже не получится. Окончательная статистика смертности будет опубликована только летом следующего года, после проведения всей сверки данных по году. Не исключено и стремление преуменьшить число случаев смерти от коронавируса на местах: руководителей регионов начинают наказывать за те или иные статистические данные или указывать, каких цифр необходимо добиваться, что ведет к искажению реальных данных.