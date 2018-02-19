По информации ТВ2, имя оппозиционного политика написано у здания Кировского и областного судов, на Московском тракте, в сквере на Кирова, у Пивзавода и на улице Пушкина.
Одну из надписей убрали томские коммунальные службы. При этом, они снесли указатель, рассказывающий о ближайшем отделении полиции.
В других местах проблема решилась естественным образом: прошел снегопад, надпись скрылась, а сугробы стали выше.
Добавим, что сейчас пользователей сети Интернет говорят о новом флэшмобе — напиши на снегу фамилию Алексея Навального, и его уберут в ближайшие часы. Ранее этот совет был проверен на практике в Москве.
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