19 февраля в Томске в разных частях города на снегу появились надписи «Навальный», сообщает tv2.today.
Фото tv2.today

По информации ТВ2, имя оппозиционного политика написано у здания Кировского и областного судов, на Московском тракте, в сквере на Кирова, у Пивзавода и на улице Пушкина.

Одну из надписей убрали томские коммунальные службы. При этом, они снесли указатель, рассказывающий о ближайшем отделении полиции.

В других местах проблема решилась естественным образом: прошел снегопад, надпись скрылась, а сугробы стали выше.

Добавим, что сейчас пользователей сети Интернет говорят о новом флэшмобе — напиши на снегу фамилию Алексея Навального, и его уберут в ближайшие часы. Ранее этот совет был проверен на практике в Москве.

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