Один из собеседников пояснил изданию, что сначала арбитражный суд определит, правомерно ли требование Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год. После этого будет принято решение о применении мер в отношении Москвы.
Как подчеркнуло издание, сумма 1,39 миллиарда евро в год равна общей стоимости экспорта свинины из Евросоюза в Россию до введения санкций (в 2013 году). Предполагается, что сумма компенсации с каждым годом будет увеличиваться на 15%.
С 30 января 2014 года Россельхознадзор запретил ввозить в Россию свинину из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Это решение приняли после того, как в Литве была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Позднее запрет распространился также на США.
Евросоюз подал в ВТО иск против России. Организация признала запрет на ввоз в Россию живых свиней и свинины из ЕС противоречащим нормам ВТО. Москва подала жалобу на это решение, однако иск был отклонен.
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