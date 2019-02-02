Полиция проверяет пятерых студентов МГУ на причастность к изготовлению взрывного устройства, один аспирант ранее был задержан.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Сотрудниками правоохранительных органов в настоящее время проверяются еще пять студентов МГУ, которые могут быть причастны к изготовлению взрывчатых устройств", - сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что все они являются членами анархистской организации.

По словам собеседника агентства, по подозрению в изготовлении взрывчатки ранее уже задержали аспиранта МГУ, который приехал на учебу в Москву из Татарстана. Молодого человека взяли в одной из квартир, и он уже признался, по словам источника, что в сентябре 2018 года несколько раз испытывал самодельное взрывное устройство в парке университета. При его задержании полицейские нашли в квартире арсенал оружия, следы взрывчатки и анархистскую литературу.

Статьи по теме:
В Москве за изготовление бомбы задержали восьмиклассника  (4)
"Они же крысы": Соловьев возложил ответственность за теракт в ФСБ на журналистов и политика Гудкова  (12)

По информации собеседника "Интерфакса", речь идет о 25-летнем уроженце Нижнекамска, а задержан он в комнате общежития университета на Ленинских горах.

РЕН ТВ со ссылкой на свои источники сообщает имя задержанного аспиранта - Азамат Мифтахов. По данным телеканала, 17 января 2019 года аспирант вынес из своей комнаты пластиковую банку и электропровода, которые оставил в местах общего пользования. После этого "был проведен осмотр комнаты, где обнаружили анархистскую литературу, бронежилеты, рации, банку с алюминиевой пудрой и остатки порошка в признаками взрывчатого вещества". Молодой человек на протяжении нескольких дней скрывался у своего знакомого профессора.

"ОВД-инфо" ранее также сообщал об обысках в комнате Азаматова, со ссылкой на него самого. По словам аспиранта, 19 января к нему в комнату, приходили люди в гражданском, в форме, а также кинологи с собаками и саперы. У него изъяли ноутбук, несколько телефонов, книги, включая электронные, и крупную сумму личных сбережений.

Пятеро студентов, по данным РЕН ТВ, задержаны для дачи показаний, и уже установлено, что в изготовлении взрывчатых веществ они не участвовали.

Мифтахов, по информации телеканала, состоит в организации "Народная самооборона", которая якобы связана с сообществами "Новое величие" и "Сеть".

В университете агентству сообщили, что ждут официальных документов из полиции. "Администрация МГУ разбирается с ситуацией. До получения официальных документов от правоохранительных органов не можем давать комментарии", - заявили в пресс-службе вуза.

В январе 2018 года в подмосковной Балашихе на Владимирской улице было обнаружено взрывное устройство. По данным источника, взрывчатку мог изготовить задержанный аспирант.

В начале ноября того же года в Москве задержали и отправили под арест на два месяца 14-летнего школьника, которого подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства. По неподтвержденным данным, подросток собирался устроить взрыв на "Русском марше" в Люблино 4 ноября, а также общался со студентом, устроившим самоподрыв на проходной здания УФСБ в Архангельске.

NEWSru.com
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке неизвестные "заминировали" десятки соцобъектов (3)

УФСБ России по Якутии проверяет поступление анонимных...

”Это не стабильность, а решительное предупреждение”. Стрелки Часов Судного дня оставили на отметке 23:58 (3)

Журнал ”Бюллетень ученых-атомщиков” оставил на...

Про взрыв в Магнитогорске опять пишут, что это теракт (3)

" Исламское государство " взяло на себя ответственность...

Россия

Из Третьяковки уволили смотрительницу, поскольку она "была в оцепенении" в момент кражи Куинджи

Смотрителя Третьяковской галереи, которая находилась...

Активистку "Открытой России" отпустили из-под ареста на похороны дочери (3)

Следователи отпустили на похороны дочери активистку...

Упавшая с крыши глыба льда убила женщину под Брянском (1)

В Брянской области женщина погибла из-за падения на нее...

"Фонтанка": в Петербурге школьница получила сотрясение мозга. По словам девочки, ее ударила учительница (2)

В Санкт-Петербурге ученица школы для детей с...

Полиция заподозрила шестерых анархистов из МГУ в изготовлении взрывчатки (1)

Полиция проверяет пятерых студентов МГУ на...

TOP новостей

Социал-трудовики на выборах президента Литвы поддержат Сквернялиса (9)

Правящая Литовская социал-демократическая трудовая...

Распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине (204)

О чем чаще всего говорят эмигранты в Норвегии? О работе,...

В центре Вильнюса на женщину упала глыба льда  Дополнено комментарием мэра Вильнюса (9)

В последнее время в социальных сетях неоднократно...

Вильнюсское самоуправление предупреждает о формирующихся сосульках (4)

После начала оттепели свисающие с крыш многоэтажных...

На следующей неделе грядёт особенно активный циклон: изменения - сразу же после выходных (1)

Тихая погода с приятным морозцем и гололёдом в субботу...