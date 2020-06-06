Силовики обнаружили нарушителей в одном из арендуемых помещений, где те устроили дискотеку. У двоих участников вечеринки сотрудники изъяли наркотик мефедрон. Служебная собака нашла еще пару свертков с запрещенным веществом в самом помещении.

Составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции (3.18.1 КоАП Москвы), что грозит штрафом в размере четырех тысяч рублей. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело о приобретении и хранении запрещенных веществ (ст. 228 УК).

Полиция намерена привлечь к ответственности арендодателей помещения, их сейчас ищут.

Силовикам удалось выяснить, что организатором вечеринки был житель Подмосковья.

После введения режима самоизоляции все массовые мероприятия были запрещены, однако в некоторых городах иногда проходили несанкционированные вечеринки. Такие мероприятия, например, прошли в Новосибирске и Екатеринбурге.