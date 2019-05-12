По ее информации документ от полицейских поступил в морг сегодня ночью. «В нём содержится распоряжение не выдавать тело "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы"», — говорится в телеграм-канале радиостанции.

Однако начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев заявил, что вскрытие проводилось в день смерти и повторно проводиться не будет. «Необходимо дождаться результатов судебно-химического исследования. Обычно оно занимает три недели, сейчас — будет максимально ускорено», — сказал судмедэксперт.

Что еще известно:

11 мая дочь журналиста от первого брака Екатерина написала заявление в полицию с просьбой выяснить причину смерти Доренко. Она считает вдову журналиста Юлию «заинтересованным в его смерти лицом». «Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты», — заявила Екатерина.

Гибель Доренко:

Доренко погиб вечером 9 мая в Москве. Журналист ехал по Садовому кольцу на мотоцикле, когда в районе Николоямской улицы ему стало плохо. Он потерял управление, выехал на встречную полосу, где врезался в бетонное ограждение. Источники сообщили, что смерть наступила из-за естественных причин. Официальная версия смерти — разрыв аневризмы грудной части аорты.