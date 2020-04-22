Авторы законопроекта, в частности, предложили дать полиции право "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", место проведения массовых мероприятий и "осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов".

Закон "О полиции" предлагается дополнить отдельной статьей о вскрытии транспортного средства. Предполагается, что полицейские получат право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях".

Если машину вскроют в отсутствие владельца, его следует проинформировать об этом в течение 24 часов с момента вскрытия. Кроме того, полицейских предлагается освободить от ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если он действовал на законных основаниях.

В законопроекте прописано право полиции оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полицейские получают право проводить "личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ", а также осматривать транспортные средства.

Если гражданин откажется от осмотра или не покажет полицейскому свой автомобиль и грузы, полиция будет вправе не пропускать его через оцепление, как внутрь, так и наружу. При этом действующее законодательство наделяет полицию правом блокировать участки местности.

Законопроект предусматривает право полицейского "с обнаженным огнестрельным оружием" применить его при задержании, если преследуемое лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции". Кроме того, статью 30 действующего закона о полиции предложили дополнить положением о том, что "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции".

Правозащитники обращают внимание на то, что правительства разных стран используют коронавирус как повод для усиления давления на свободные СМИ и расширение своих полномочий. Так, 19 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "пятая колонна" и "национальные предатели" могут воспользоваться пандемией коронавируса для совершения провокаций. Он обвинил оппозицию в попытках "посеять беспорядок и панику". После этого в стране были проведены аресты лидеров оппозиции.

В Армении власти обязали СМИ публиковать информацию только из официальных источников, а в Белоруссии вообще не принимают никаких ограничений против коронавируса, зато призывают разобраться с источниками информации, которые "сеют панику" относительно эпидемии.

В Турции задерживают граждан, критикующих действия властей по сдерживанию эпидемии, а в Венгрии принят закон, наделяющий правительство чрезвычайными полномочиями на неопределенный срок, в течение которого правительство будет фактически править без участия парламента. Наказание за распространение того, что власть сочтет дезинформацией о пандемии, составляет от года до пяти лет тюрьмы. В Китае подвергают цензуре даже сообщения в соцсетях.

В Москве с введением режима самоизоляции стало известно, что чиновники в спешном порядке внедряют масштабную систему слежки за жителями, при которой на каждый выход из дома, в том числе даже для выноса мусора, гражданам придется получать особое разрешение, оформленное в виде QR-кода. Впоследствии мэр Сергей Собянин заявил, что пропуска потребуются только для передвижения на общественном или личном транспорте, вводить "пропуска в магазин" и для других мелких нужд пока не планируется.