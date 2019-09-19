Мужчина, которого подозревали в получении взятки, открыл огонь по правоохранителям в ходе задержания на станции метро "Рязанский проспект".
Как сообщает на своем сайте столичный главк МВД, пострадавшего полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.
Устроивший перестрелку сотрудник отдела собственной безопасности управления по охране метрополитена был задержан.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители также дадут оценку действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.
"Главное управление собственной безопасности МВД России по поручению руководства министерства проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро "Рязанский проспект" в городе Москве", — говорится в сообщении МВД.
Сотрудник полиции подозревался в получении взятки в размере 2 тыс. рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как отмечается, он подозревался в попытке получить взятку у человека без документов.
Уточняется, что если бы данная информация была подтверждена, на мужчину могли бы завести дело по ст. 291.2 УК РФ о мелком взяточничестве. Тогда ему грозил бы штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.
Теперь же преступнику грозит наказание пожизненное заключение.
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