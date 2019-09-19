Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Rusijos policija
© Itar-Tass / Scanpix

Мужчина, которого подозревали в получении взятки, открыл огонь по правоохранителям в ходе задержания на станции метро "Рязанский проспект".

Как сообщает на своем сайте столичный главк МВД, пострадавшего полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.

Устроивший перестрелку сотрудник отдела собственной безопасности управления по охране метрополитена был задержан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители также дадут оценку действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.

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"Главное управление собственной безопасности МВД России по поручению руководства министерства проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро "Рязанский проспект" в городе Москве", — говорится в сообщении МВД.

Сотрудник полиции подозревался в получении взятки в размере 2 тыс. рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, он подозревался в попытке получить взятку у человека без документов.

Уточняется, что если бы данная информация была подтверждена, на мужчину могли бы завести дело по ст. 291.2 УК РФ о мелком взяточничестве. Тогда ему грозил бы штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.

Теперь же преступнику грозит наказание пожизненное заключение.

rus.delfi.ee
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