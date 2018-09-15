Об упразднении комиссии по доходам, которую возглавляла Поклонская, в четверг сообщила журналистам председатель комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова.

По ее словам, объединенная комиссия будет заниматься всеми вопросами, которыми ведали обе комиссии, а также всем, что связано с досрочным прекращением полномочий депутатов. Савастьянова заявила, что предложение объединить две комиссии отрабатывается с начала 2018 года. Связано ли это с голосованием Поклонской против пенсионной реформы, она не сказала.

"Кто будет возглавлять комиссию — не могу сказать о персоналиях. Могу сказать о том, что, так как в соответствии с "пакетным соглашением" обе эти комиссии возглавляют представители "Единой России", соответственно, "Единая Россия" и будет вносить кандидатуру по председателю [новой комиссии]", — цитирует Савастьянову агентство Интерфакс.

Комиссию по этике возглавлял единоросс Отари Аршба. Руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов сказал позже в четверг, что и кандидатура Аршбы, и кандидатура Поклонской рассматривается на должность главы новой объединенной комиссии. "Я не могу ничего сказать. Мне комментировать нечего. От меня точно ничего не зависит", — прокомментировала объединение комиссий сама Поклонская.

Накануне Интерфакс сообщал, что фракция "Единой России" собирается освободить Поклонскую от ее второго поста в Госдуме — заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста 19 июля. "За" проголосовали только депутаты "Единой России" (328 человек), "против" — 104. Против голосовала вся думская оппозиция — КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Единственным членом фракции единороссов, кто проголосовал против, была Поклонская.

Бывший крымский прокурор заранее сообщила о планах так проголосовать. Газета "Ведомости" писала, что с ней на эту тему неоднократно беседовал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В тот же день СМИ сообщили, что осенью думские единороссы примут дисциплинарные меры в отношении Поклонской. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов после голосования заявил, что в партии обсудят решение Поклонской.

Через неделю после принятия законопроекта в первом чтении единороссы бойкотировали заседание комиссии по доходам. Из 17 членов комиссии присутствовали только трое. Источники Интерфакса и "Ведомостей" говорили, что депутаты не пришли намеренно, чтобы наказать Поклонскую.

Кроме Поклонской, еще восемь депутатов устранились от чувствительной темы. Но они просто не голосовали или отсутствовали на заседании. Телеканал "Дождь" сообщал, что самый влиятельный из них Сергей Железняк не пришел из-за "нежелания голосовать за повышение пенсионного возраста". Вскоре он подал в отставку с поста замсекретаря генсовета "Единой России".

Во вторник прошло заседание комиссии Поклонской, на котором она анонсировала проверку в отношении пятерых депутатов — от "Единой России" и "Справедливой России". За все время работы комиссии с начала седьмого созыва проверок в отношении такого большого числа депутатов она не проводила.

Еще в начале этой недели Поклонская говорила журналистам, что готовит свои поправки к законопроекту о пенсионной реформе. "Свои поправки пишу, дорабатываю с помощниками, внесем до 24 сентября", — сказала она. Депутат объясняла, что ее позиция по вопросу повышения пенсионного возраста "дорабатывается" с учетом того, что сказал о реформе президент Владимир Путин.