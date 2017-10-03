Поклонская отметила, что на протяжении полугода «конкретные люди распространяли листовки с угрозами о терактах на территории России». «И ни одного документа реагирования, направленного на недопущение и предупреждение преступлений, не сделано по причине, указанной в ответах прокуратуры на мои запросы — отсутствия общественно опасных последствий», — написала она. По словам Поклонской, уголовные дела завели только «дождавшись последствий в виде взрыва кинотеатра и сгоревших машин».

«При этом снова забыли про источник (сам фильм) разжигания розни и провоцирования к преступлениям террористической и экстремистской направленности, оставляя эту угрозу для людей на будущее. Возникает вопрос, неужели „исторический блокбастер“ „Матильда“, прокатное удостоверение которому не могло быть выдано, а выданное должно быть отозвано из-за разжигания ненависти и провоцирования к преступлениям, оправдывает эту угрозу для жизни людей, которую несут сегодня радикально настроенные лица?», — написала Поклонская.

По ее словам, «истина о том, что заигрывание с террористами ни к чему хорошему не приводит» хорошо известна. Депутат отметила, что не бывает «хороших» и «плохих» террористов. «Они все — преступники, которые должны понимать, что наказание не минуемо», — сказала она.

Депутат также принесла соболезнования всем родным и близким погибших в результате терракта в Лас-Вегасе.

64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу по посетителям концерта в Лас-Вегасе накануне. В результате атаки погибли 59 человек, более 500 пострадали. Нападавший покончил с собой до приезда полиции. Происшествие не рассматривают как теракт, несмотря на то, что за стрельбу взяла ответственность террористическая организация «Исламское государство». Business Insider сообщил, что его отец был психопатом и одним из самых опасных преступников в США.

В России в течение этого года неоднократно появлялись угрозы в адрес режиссера Алексея Учителя и кинотеатров, которые планируют показать его фильм «Матильда», рассказывающий об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Православные организации осудили этот фильм еще до его выхода в прокат. Поклонская отмечала, что он оскорбляет чувства верующих и дискредитирует образ императора, причисленного в православии к святым. В конце сентября лидеру движения «Христианское государство — Святая Русь» Александру Калинину предъявили обвинения по делу о давлении на кинотеатры.