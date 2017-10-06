В своем посте она ссылается на публикацию в телеграм-канале «Кремлевский мамковед». Канал ссылается на анонимный источник, который в свою очередь цитирует собеседников, близких к режиссеру и его адвокату.

«Из источников близких к А. Учителю и его адвокату. За последние две недели режиссер реализовал практически все принадлежащее ему недвижимое имущество, перевел банковские счета в зарубежные банки и в ближайшее время собирается переехать на постоянное место жительство в Израиль», — говорится в сообщении.

Поклонская называет эти данные «очень интересной информацией» и добавляет, что «можно проверить Учителя».

Сам режиссер ранее опроверг эту информацию. В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» он назвал их «бредом».

Поклонская неоднократно выступала против фильма Учителя «Матильда», в котором рассказывается о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

По мнению депутата, фильм оскорбляет чувства верующих.

Издание Znak.com ранее сообщало, что в администрации президента и в Госдуме с Поклонской провели беседы и призвали ее прекратить «кампанию» против фильма. В противном случае ей предложили выйти из «Единой России» или сдать мандат.

Однако источники Дождя в Госдуме и ЕР опровергли эти данные. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их «глупостью».

28 сентября закрытый показ «Матильды» провели для депутатов Госдумы. После этого в комитете Госдумы по культуре заявили, что в фильме нет нарушений.

В конце сентября адвокат Учителя Константин Добрынин подал на Поклонскую жалобу в комиссию Госдумы по этике.

Как говорится в документе, действия Поклонской свидетельствует о том, что «она либо не знает требований российского законодательства», «либо сознательно грубо их нарушает в угоду своим субъективным желаниям либо возможно корыстным устремлениям».

11 сентября у офиса Добрынина в Москве подожгли две машины, рядом с которыми нашли надпись «За Матильду гореть». Позднее по обвинению в поджоге задержали нескольких подозреваемых, среди которых был лидер организации лидер «Христианское государство» Александр Калинин.