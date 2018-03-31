Похороны Мавроди оплатят вкладчики "МММ"

По словам Молохова, похоронами займется инициативная группа бывших вкладчиков финансовой пирамиды. ”Они оплатили похороны, похороны будут. Будут, скорее всего, завтра, и это закрытые похороны, никто не должен знать [где они будут проходить]. В конечном счете, Мавроди будет похоронен не в общей могиле”, — сказал юрист.
Ранее младший брат Мавроди Вячеслав запретил хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище рядом с отцом и матерью. ”С братом у него были отношения плохие, они поссорились еще в середине 90-х по перспективам развития той или иной "пирамиды"”, — пояснил Молохов.
Сергей Мавроди умер 26 марта от сердечного приступа на 63-м году жизни. Его нашли примерно в час ночи на автобусной остановке возле Савеловского вокзала в Москве, отвезли на скорой в больницу, где он и скончался. Источник в медицинских кругах рассказал радиостанции ”Говорит Москва”, что основатель МММ страдал несколькими хроническими заболеваниями, например язвой и атеросклерозом. Также у него были признаки запоя.
Мизулина обратилась в Генпрокуратуру: ей не нравится, как в Сети обсуждают ее выступление (3)
Член Совета Федерации Елена Мизулина пожаловалась в...
СК РФ: сгоревший ТЦ в Кемерово возвели без разрешения на строительство (12)
Сгоревший в Кемерово торгово-развлекательный центр...
Тулеев перечислил семьям погибших в пожаре свой однодневный заработок (133)
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его...
Путин назвал очень удобной версию "о каких-то злоумышленниках" в торговом центре "Зимняя вишня" (85)
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с...
TOP новостей
Началась электронная регистрация в вильнюсские школы на новый учебный год (1)
В марте началась электронная регистрация в вильнюсские...
Погода: на следующей неделе — до 17 градусов тепла (3)
В выходные в Литве ожидаются осадки: снег и дождь....
Ночь на улицах Вильнюса: возможно ли скрыться от полиции на дырявых покрышках?
В ночь с пятницы на субботу в Вильнюсе, как обычно, был...
Россия ответила Литве - высылает трех литовских дипломатов (542)
В ответ на высылку трех российских дипломатов из Литвы...
Паланга готова к длинным выходным: за сутки просят впечатляющие деньги (20)
Если в Литве есть место, где трудно угадать цены, то это...