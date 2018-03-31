Похороны Мавроди оплатят вкладчики "МММ"

По словам Молохова, похоронами займется инициативная группа бывших вкладчиков финансовой пирамиды. ”Они оплатили похороны, похороны будут. Будут, скорее всего, завтра, и это закрытые похороны, никто не должен знать [где они будут проходить]. В конечном счете, Мавроди будет похоронен не в общей могиле”, — сказал юрист.

Ранее младший брат Мавроди Вячеслав запретил хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище рядом с отцом и матерью. ”С братом у него были отношения плохие, они поссорились еще в середине 90-х по перспективам развития той или иной "пирамиды"”, — пояснил Молохов.

Сергей Мавроди умер 26 марта от сердечного приступа на 63-м году жизни. Его нашли примерно в час ночи на автобусной остановке возле Савеловского вокзала в Москве, отвезли на скорой в больницу, где он и скончался. Источник в медицинских кругах рассказал радиостанции ”Говорит Москва”, что основатель МММ страдал несколькими хроническими заболеваниями, например язвой и атеросклерозом. Также у него были признаки запоя.