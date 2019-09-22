"Вместе с адвокатами "Правозащиты Открытки" Габышев вернулся домой. Негласный конвой, утверждавший, что охраняет шамана "ради его же собственной безопасности", снят", - сообщил Прянишников. Результаты экспертизы будут известны на следующей неделе.

После задержания Габышева высказывались предположения, что его могут обвинить в экстремизме. Эти догадки подтвердились: на шамана завели уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как говорится в постановлении, которое публикует "Правозащита Открытки", дело было возбуждено еще 12 сентября, с 13 сентября Габышев числился в розыске. По данным следствия, в период с 6 марта по 22 мая шаман, "находясь в неустановленном месте, обратился лично в устной форме к группе людей в общественном месте, то есть публично, с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". По результатам психолого-лингвистического исследования от 7 июня, "в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ", говорится в постановлении.

В пятницу телеграм-канал "Бабр.Дальше некуда" опубликовал видео с шаманом, которое, как считают адвокаты, было снято под давлением сотрудников ФСБ. На записи Габышев несколько раз повторил, что все следственные действия с ним проводятся "в рамках законности" и без насилия, и призвал своих сторонников "отдохнуть" и успокоиться. По данным "Правозащиты Открытки", видеообращение было записано в диспансере в присутствии двух сотрудников ФСБ.

Часть ответов Габышев повторил за человеком, который задавал вопросы за кадром. Видео имеет признаки склейки. "В Иркутске со мной обращались корректно, в рамках законности. Ребята отличные, привет иркутским ребятам: и кормили, и поили <...> Даже подружились с ними. В Якутск привезли самолетом, и тут тоже отношение прекрасное, обследование провели медицинское", - сказал шаман на камеру.

По словам адвоката Бориса Андреева, который встретился с Габышевым, он согласился на запись видео под давлением силовиков, так как они пообещали отпустить его под подписку о невыезде.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не удивляет ли Кремль внимание силовиков к шаману, заявил, что в Кремле не знают, кто и как его задерживал и не имеют к этому "никакого отношения", передает "Интерфакс". Поэтому, объяснил Песков, он не может ответить на вопрос, почему на задержание шамана было потрачено много сил.

В правозащитной организации Amnesty International реакцию властей на поход шамана назвали абсурдом, а его самого - узником совести. "С тех пор, как Александр Габышев начал свое эпическое путешествие, он не совершил никакого преступления, и его задержание носит произвольный характер и может быть приравнено к насильственному исчезновению", - заявила директор российского представительства организации Наталья Звягина.

Член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский отметил, что ему непонятны основания для направления Габышева в психоневрологический диспансер. "У нас есть мрачная, страшная страница в истории отечественной психиатрии, когда она обслуживала интересы одной группировки и просто мучила и морила людей до смерти. И если сейчас мы видим какие-то признаки возрождения той традиции, становится страшно", - сказал Шаблинский "Интерфаксу".

Пеший поход в Москву Александра Габышева, который называл своей целью "изгнание" президента РФ Владимира Путина мирным путем, начался в марте и должен был завершиться в 2021 году. За время своего путешествия шаман обзавелся отрядом сторонников. В Чите, которая стала первым крупным городом на пути "экзорциста", Габышев собрал крупный митинг.

Уже тогда в местной епархии, которая выступала против мероприятия, заявили, что сведения о Габышеве в СМИ и соцсетях "характеризуют его как человека с синкретическим квазирелигиозным мировоззрением с элементами демагогии и экстремизма, и дают основание усомниться в его психическом здоровье". Сам шаман рассказывал, что три года "был сумасшедшим" и не сомневался, что его попытаются отправить в психиатрическую больницу.

"Конечно, попытаются. Пусть пытаются. Я знаю, что меня бог бережет. Конечно, я чуть-чуть сумасшедшие слова говорю - вот мое слабое место. Пользуйтесь, власти", - говорил шаман журналистам.

В Бурятии ему пытались преградить путь местные шаманы из религиозного центра "Тэнгэри" - того самого, чьи представители "прославились" принесением в жертву верблюдов для "укрепления России". В Улан-Удэ сторонников Габышева задержали, что спровоцировало акцию протеста, переросшую в протест против результатов выборов мэра.