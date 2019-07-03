Как сообщил "Интерфаксу" глава клуба Игорь Курдин, организация рассматривает место на Серафимовском кладбище в Петербурге рядом с мемориалом погибшим членам экипажа подводной лодки "Курск".
Власти Петербурга рассматривают возможность похоронить погибших моряков вместе, если этого захотят родные погибших, сообщил глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Игорь Курдин, в свою очередь, допустил, что семьи могут решить хоронить моряков в регионах, где те родились.
Все 14 моряков, которые погибли при пожаре, служили в войсковой части в Петергофе, пригороде Петербурга.
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