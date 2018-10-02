Мужчина сообщил журналистам, что после освобождения из ИК-8 попросил перевести оставшиеся на его лицевом счете деньги в благотворительный фонд, но ему в этом отказали. "Я написал заявление с просьбой последние мои деньги, которые остались на моем лицевом счете, перевести в благотворительный фонд. Они и этого не сделали и списали на свои нужды. Заявление у меня есть с подписью Дьячкова, зама по тылу, который этим занимается, чтобы оставить деньги благотворительному фонду, но они их забрали", - сказал Макаров, слова которого приводит ТАСС.

В своей речи перед журналистами Макаров также заявил, что в колонии создали "свое мелкое рабское государство", "не дают вообще никаких свобод людям" и "постоянно издеваются" над заключенными. Мужчина также рассказал, что перед выходом на свободу более 70 дней сидел в одиночной камере. Он отметил, что в настоящее время чувствует себя нормально, не уточнив причину помещения в одиночку.

Макаров провел в заключении более пяти лет. Он был осужден в 2012 году по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Мужчина должен был освободиться на два месяца позже, но обратился в Заволжский районный суд Ярославля с ходатайством о пересмотре ему срока наказания. 19 сентября суд удовлетворил ходатайство Макарова и зачел в срок отбывания наказания период пребывания в СИЗО.

Во вторник адвокат "Общественного вердикта" Эдуард Лузин сообщил, что Макарову могут предоставить государственную защиту. "Пока нам не известно, вынесет ли следователь решение о госзащите вне рамок колонии, на свободе", - сказал он. По словам Лузина, госзащита Макарову необходима, чтобы избежать возможного давления. "Сотрудники ФСИН могут оказывать давление на Евгения, для него есть опасность, безусловно", - отметил он.

По словам Лузина, число потерпевших по делу о превышении полномочий сотрудниками ярославских колоний может возрасти, передает "Интерфакс". "Сейчас известно о пяти потерпевших, но их может быть больше. Нам известно об осужденном из колонии N3 в Угличе. Один из осужденных той колонии находился в ЕПКТ [едином помещении камерного типа] колонии N8. Ему целыми днями включали громкую музыку", - сказал адвокат.

В июле "Новая газета" опубликовала видео с кадрами избиения Евгения Макарова. Инцидент произошел 27 июня 2017 года. На видео заключенный лежит на столе лицом вниз, его руки скованы наручниками. Сотрудники колонии резиновыми дубинками и кулаками бьют его по ступням и голеням, на голову заключенного льют воду из ведра. Мужчина кричит от боли и молит о пощаде, в ответ сотрудники колонии смеются над ним.

Юрист "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова рассказала, что после пытки Макаров не мог встать на ноги. В декабре 2017 года заключенного перевели в исправительную колонию N8, где, по его словам, издевательства продолжились.

После публикации видео региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса о превышении должностных полномочий. 17 сотрудников ярославской колонии N1 были отстранены от исполнения обязанностей. Заволжский районный суд Ярославля арестовал 13 фигурантов дела, замначальника ИК-1 по воспитательной работе Иван Калашников по состоянию здоровья был помещен под домашний арест. В начале августа Макарову вручили постановление о признании его потерпевшим по уголовному делу.

Позже фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" обнародовали еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1, снятый приблизительно в декабре 2016 года. На видео сотрудники колонии избивают группу заключенных, которых заставляют бегать по коридору. При этом сотрудники ФСИН цинично шутят: "Суслики бегут!" - "Плохо бегут!" - "Надо поторопить".

В итоге СК возбудил второе уголовное дело. Задержанные в рамках дела Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко были взяты под арест.

Недавно стало известно, что по пыткам заключенных в ярославских колониях N1 и N8 возбуждено уже шесть уголовных дел, пятеро заключенных были признаны потерпевшими, в том числе Степан Нуждин, Евгений Макаров, Артур Гукосян, а также Тарновский и Николаев, имена которых не уточнялись. В частности, по Макарову возбуждено два дела - по избиениям в июле в ИК-1 и в декабре в ИК-8.

Опубликованные видео получили широкий общественный резонанс. Сообщалось, что в ходе масштабных проверок, начатых после ЧП в колонии Ярославля, было выявлено более 40 случаев неправомерных действий сотрудников по отношению к заключенным. ФСИН поручила всем региональным органам создать комиссии и перепроверить факты законности применения силы и спецсредств к заключенным за последний год. Бороться над пресечением появления новых подобных случаев в ведомстве решили при помощи более широкого использования видеорегистраторов, запись на которых нельзя будет ни выключить, ни перемотать, ни уничтожить.