Подтвержден первый случай заражения гражданина РФ коронавирусом

Подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19 гражданина РФ. Российское посольство в Японии в понедельник, 17 февраля, сообщило о положительном результате теста на коронавирус россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, который с начала февраля стоит на якоре в японском порту Йокогама.

"В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - говорится в заявлении диппредставительства.

Несколько стран начали эвакуацию своих граждан с борта Diamond Princess

В тот же день США, Канада, Южная Корея, Италия и Австралия начали эвакуировать своих граждан с борта Diamond Princess. Условием для эвакуации пассажиров судна является отрицательный тест на симптомы коронавируса. Всего на борту корабля находятся около 3000 пассажиров из 50 стран, в их числе 24 россиянина. По данным на 17 февраля число зараженных коронавирусом среди находящихся на круизном лайнере увеличилось до 454 человек, это самая крупная группа заболевших за пределами Китая.

По последним данным, число скончавшихся от коронавируса в Китае достигло 1770 человек. Количество заражений в стране составляет 70 500 случаев. При этом, по данным властей КНР, число новых случаев заражения коронавирусом на территории страны за пределами провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения инфекции, за последние 13 дней пошло на убыль. Так, 17 февраля власти Китая сообщили о 115 новых случаях заражения за пределами провинции Хубэй. Неделю назад эта цифра составляла 450 случаев.