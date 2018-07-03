"В 2028 году, когда возраст выхода на пенсию по правительственному плану составит 65 лет, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до 65 лет, если опираться на прогноз Росстата, практически достигнет "датской границы" длительности жизни после выхода на пенсию - 14,5 лет. В год повышения возраста выхода на пенсию до 63 лет (2034 год) ожидаемая продолжительность жизни женщин в этом возрасте будет равняться примерно 23 годам", - сказано в отчете.

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Авторы оговариваются, что "эти оценки являются несколько заниженными и определяют минимальную границу увеличения ожидаемой продолжительности жизни в указанных возрастах". "В стране наблюдается тенденция быстрого по мировым масштабам роста продолжительности жизни. Так, в среднем за последние 10 лет продолжительность жизни ежегодно увеличивалась у мужчин на 0,6 года, у женщин - на 0,4 года", - отмечают они.

По данным экспертов, сегодня мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 года, предстоит прожить 13,4 лет, а женщинам, дожившим до 63 лет, - 19,3 лет.

Продолжительность жизни 55-летних женщин и 60-летних мужчин в середине 1960-х годов составляла соответственно 24,3 и 15,6 года, указывает в своей статье главный редактор журнала "Демоскоп Weekly", директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. То есть сегодняшние россияне живут на пенсии немногим дольше, чем в 1965 году, отмечает РБК.

О решении правительства провести пенсионную реформу было объявлено 14 июня. 16 июня законопроект был внесен в Госдуму. Он предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).

Противники пенсионной реформы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии. После объявления о планах правительства повысить пенсионный возраст в стране начались акции протеста.