Подросток в Саратовской области c "коктейлями Молотова" и ледорубом решил повторить керченскую бойню

Инцидент произошел в школе N4 города Вольска (поселок Большевик), уточнили ТАСС в пресс-службе министерства образования региона. Напавший на девочку подросток скрылся с места происшествия, но его вскоре нашли и задержали. Как сообщили его одноклассники, нападавшего зовут Даниил П.

Ученики школы N4 рассказали радиостанции "Говорит Москва", что подросток "был неадекватным" и после нападения на девочку пытался забросить в здание школы "коктейли Молотова". Он бросил бутылки с зажигательной смесью в кабинеты музыки и физики, но они "не подожглись".

Знакомый мальчика рассказал радиостанции, что подросток занимался в кружке стрельбой из пневматики и состоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних в школе.

Всех учащихся школы сразу отпустили с занятий домой. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил немедленно оказать раненому ребенку всю необходимую медицинскую помощь. По поручению главы региона в Вольский район выехали министр здравоохранения Наталия Мазина, министр образования Ирина Седова, представители комиссии по делам несовершеннолетних.

В больницу к пострадавшей направлена санитарная авиация с врачами Саратовской областной детской клинической больницы. В составе бригады находится "сильный нейрохирург", сообщили в областном минздраве. "Вместе с вольскими врачами они будут принимать дальнейшее решение - необходимо ли транспортировать ребенка в Саратов или, если это позволит состояние ее здоровья, оставить на лечении на месте", - отметили в пресс-службе.

По факту нападения проводится проверка, сообщили в следственном управлении СК РФ по Саратовской области.

Life пишет, что в школе в момент нападения шел экзамен по математике. В учебном учреждении подростка характеризуют как хулигана, склонного к агрессии.

По данным источника Nation News, школьник воспитывается в неблагополучной и неполной семье. Из-за постоянных конфликтов и нарушения дисциплины его перевели на индивидуальное обучение. Во вторник подросток должен был сдавать промежуточный экзамен.

Газета "Четвертая власть" сообщает, что Даниил в своем "прощальном" видеоролике подробно описал мотивы нападения. Как оказалось, он брал пример с юношей, которые устраивали подобное в других городах, в частности, в Керчи. Школьник восхвалял Владислава Рослякова, устроившего в там бойню в колледже в октябре 2018 года и благодарил его за идею. Напомним, в результате трагедии в Керчи погибли 18 человек, еще 50 пострадали.

"Я в школе. И мне жутко страшно. Очень страшно, но мне это надо сделать. Чтобы обо мне ни подумали, как бы это ни получилось - я должен. Очень надеюсь, Дмитрий выживет, он мой друг. Надеюсь, все хорошо пройдет", - говорит Даниил перед случившимся.

На своей странице в соцсети он рассказал, что о своих "суицидальных мыслях" и желании прославиться. Якобы все началось с перехода в другой класс, где новые одноклассники ему не нравились. Претензии Даниил высказал родителям и учителям, которые, по его словам, лицемерили, называя в глаза хорошим, а за спиной - плохим. Он заявил, что из-за своих "суицидальных" мыслей и находился на лечении в психиатрической больнице.