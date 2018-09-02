После произошедшего в аэропортах Сочи, Внуково и в организациях Utair прошла выемка необходимой документации. Назначены судебные экспертизы. Следователи и криминалисты тщательно осмотрели самолет и прилегающую территорию, допросили членов экипажа сотрудников аэропорта и наземных служб.

Из самолета извлечены бортовые самописцы и доставлены в Москву, сообщил "Интерфаксу" источник в аэропорту. По его словам, черные ящики в хорошем состоянии, в ближайшее время начнется их расшифровка.

Несколько пассажиров признаны потерпевшими, в СК не назвали точное число. Ранее сообщалось, что на борту было 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей, говорится на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Несколько пассажиров признаны потерпевшими, в СК не назвали точное число. Ранее сообщалось, что на борту было 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей, говорится на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

СК также проводит доследственную проверку по факту скоропостижной смерти сотрудника сочинского аэропорта в ходе спасательной операции. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР.

По предварительным данным, руководитель комплексной смены "Базэл Аэро", находясь на взлетно-посадочной полосе, почувствовал боль в области сердца и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщал, что умерший сотрудник Владимир Бегиян первым прибыл на место аварийной посадки самолета, помогал эвакуировать пассажиров и координировал работу служб аэропорта.

Одна из пострадавших была доставлена в краевую клиническую больницу N1 министерства здравоохранения Краснодарского края. Сообщалось, что ей может потребоваться высокотехнологичная помощь. Позже ТАСС рассказали в больнице, что женщине сделали операцию "по фиксации спины", ее жизни ничего не угрожает.

Диспетчер счел погоду в Сочи, где бушевал ливень, подходящей для посадки

Посадка самолета производилась со второй попытки в сложных погодных условиях. В Сочи шел ливень "опасной категории", порывы ветра достигали 23 метров в секунду.

"При первом заходе на посадку из-за неблагоприятных метеоусловий экипаж ушел на второй круг для выполнения посадки со второго захода", - сообщили в Росавиации. "После приземления, в процессе пробега по ВПП, самолет выкатился за ее пределы, пересек концевую полосу безопасности и остановился в 200 метрах от торца полосы. В результате выкатывания воздушное судно получило значительные повреждения, возник пожар", - добавили в ведомстве. Telegram-канал Mash опубликовал запись переговоров диспетчеров с пилотами самолета, из которых следует, что они обсуждали метеоусловия.

Предположительно, после начала снижения диспетчер предложил пилотам уйти на второй круг, а пилот спросил, подходит ли погода для посадки, и получил утвердительный ответ.

Расследованием всех обстоятельств и причин происшествия занимается специально созданная комиссия с участием представителей Росавиации, разработчиков и производителей самолета, аэропорта Сочи и авиакомпании Utair.

Самолету было 16 лет, это восьмое ЧП для Utair за год

Компания сообщила в своем Twitter, что разбившийся Boeing 737-800 был выпущен 19 ноября 2002 года и имеет действующий сертификат летной годности.

"Командир воздушного судна имеет общий налет: 14039 часов, налет на данном типе: 6373 часов. Второй пилот имеет общий налет - 12108 часов, налет на данном типе - 5039 часов", - уточнили в "Ютэйр".

Ura.ru отмечает, что ЧП в Сочи стало восьмым для перевозчика в 2018 году - это больше, чем в прошлом. Разбор инцидентов с судами Utair показывает, что чаще всего причиной аварийных посадок в последние годы становились технические неисправности лайнеров, пишет портал.

Речь идет об отказе двигателей, протечках топливных систем, поломках шасси, проблемах с противопожарными системами. Случаи, когда причиной аварий мог стать человеческий фактор, единичны.

Рассказы очевидцев: "Бежали в поле, воды по колено, все в керосине"

Пассажир аварийного "Боинга" Дмитрий Хозберг - Telegram-каналу Mash:

"Мы заходили на посадку, и пилот сказал, что плохая погода, и что мы пойдем еще на круг, чтобы не беспокоились, горючего хватает. И мы пошли на взлет - нас носит, мотает, ничего не видно.

Уже вижу аэропорт, поле, думал, уже всё, приземлимся. И на третий раз мы приземляемся, касаемся земли. Все начали аплодировать, хлопать, и вдруг уносит в сторону самолет, вправо, никто не понял, из-за чего, и одно, и второе крыло порвало.

Потом сзади с левой стороны видно было огонь уже, топливо воспламенилось, люди начинают паниковать, бортпроводница говорит: "Успокойтесь". Вышли, бежали в поле, там грязь, воды по колено, сильный дождь.

Долго все тянулось, сначала там даже воды не было, ни одеял. Потому что все насквозь промокшие, плюс в керосине, переодеться там негде было. Плюс очень холодно на аэровокзале. И пока все это организовывалось, очень долго это было, и люди уже начали паниковать, потому что и маленькие дети были, все мокрые".

Пассажир Артур - радиостанции Business FM:

"Навскидку, полчаса мы кружили в небе. Потом пилот предпринял попытку посадить самолет, и уже подлетая к взлетно-посадочной полосе, в последний момент принял решение все-таки не садиться, и пошли на новый круг. Может, минут 10.

И вторая посадка была, коснулись полосы, в последний момент, я так понимаю, что не хватило вот этой длины взлетной полосы, наверное, и мы выехали за полосу. Попали в ограждение. И река там недалеко протекала, такой канал был, спуск вниз ближе к реке. И самолет у нас пошел туда. Остановились в таком положении.

Надо отдать должное пилоту, мне кажется, он предпринял все возможное. Мы шли носом в реку, и он как-то выровнял самолет, фюзеляж не повредился, повредились только крылья. Пилот сначала сказал: соблюдайте спокойствие. И еще тогда не было видно пожара. Я как раз с левой стороны сидел. И буквально прошло, может быть, секунд пять, появился огонь, и тут же пилот объявил: давайте совершать незамедлительную эвакуацию.

Видимо, потом разлилось топливо, произошло возгорание от двигателя, открыли все аварийные выходы. Давки не было. Достаточно слажено все прошло. Не все, по-моему, трапы надулись. Некоторые люди начали спрыгивать. Высота, говорят, кто был, - четыре метра. Но, мне кажется, метра два.

И максимум 10 минут, пожар потушили. Сразу пять нарядов пожарных подъехало. Кто-то повредил ногу, у кого-то перелом был. Но, в целом, все живы. Открытых ран не было.

В Telegram-каналах также приводятся жалобы пассажиров на плохую организацию спасательной операции, равнодушие медиков, отсутствие пледов и горячих напитков для пассажиров в условиях непогоды.

Пассажир Кирилл - телеканалу 360:

"Было слышно, что пилот нервничал очень. А затем объявил посадку и срочную эвакуацию. Мы сели на посадочную полосу, но нас унесло с полосы вправо, в русло реки. Паника была, но умеренная. Дождь лил как из ведра, но пролететь мы успели. За нами сзади горел керосин

Аэропорт реагировал медленно, такое чувство, будто просыпался. Нам давали чай, воду, конфетки, шоколадки. Единственное - одеял не всем хватало, люди были мокрые. Грелись как могли.

Было страшно, но я испугаться не успел. Мне было страшно, когда уже все закончилось.

Пассажирам положена компенсация до 2 миллионов рублей

В пресс-службе аэропорта Сочи заявили, что возгорание самолета потушили за восемь минут, пассажиры были эвакуированы за 17.

"1 сентября в 03:01 в аэропорту Сочи была объявлена тревога. В считанные минуты в 03:05 на место происшествия прибыли четыре пожарных расчета аэропорта. Возгорание было потушено за восемь минут, эвакуация пассажиров и членов экипажа прошла в течение 17 минут", - сказали в пресс-службе.

После эвакуации пассажиры самолета были размещены в одном из секторов аэропорта, где с ними работали врачи аэропорта, скорой помощи и психологи МЧС, а затем разместились в гостиницах Сочи.

На сайте "Ютэйр" сообщается, что представители авиакомпании развернули в аэропорту экстренный штаб для пассажиров с горячей едой и напитками на время ожидания багажа и ручной клади.

"В 14:10 по московскому времени все пассажиры рейса UT579 уехали из аэропорта Сочи. Осталось 13 мест багажа с бирками, который авиакомпания доставит по месту нахождения пассажиров в удобное для них время. Для 39 пассажиров, по их просьбе, авиакомпания предоставила гостиницу. Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций", - говорится в сообщении.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс сообщал, что ответственность авиакомпании перед пассажирами была застрахована в "Сургутнефтегазе", размер компенсации установлен законодательством в пределах 2 млн рублей и зависит от полученных травм.