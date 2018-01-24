Подозреваемых в соучастии в нападении на школу в Бурятии арестовали

«Фигурантам уже предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что в результате допроса обвиняемого, свидетелей и потерпевших следователи установили, что задержанный ранее подросток совершил нападение вместе со своими одноклассниками, которым 14 и 15 лет. После этого подозреваемых задержали.
Следователи считают, что они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, а также помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью. Подростки удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой.
Накануне суд арестовал на два месяца подростка, который совершил нападение на школу № 5 в Улан-Удэ. Он кинул в комнату, в которой занимались ученики седьмого класса, «коктейль Молотова», а затем начал наносить удары топором по учительнице и детям, которые пытались выбежать из помещения. В результате пострадали семь человек.
Учительница предположила, что школьник совершил нападение из-за полученной ранее плохой оценки. По информации источника «Интерфакса», подросток мог быть связан с криминальной субкультурой АУЕ. СК завел уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более людей и о халатности.
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