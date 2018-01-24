Подозреваемых в финансировании терроризма иностранцев не пустят в Россию



Авторы инициативы — депутаты от «Единой России. Согласно действующим правилам, въезжать в Россию иностранцам могут запретить за нарушение правил пересечения границы и таможенных норм, за предоставление заведомо ложной информации о себе и о цели своего визита, за превышение максимально допустимых сроков пребывания во время предыдущей поездки.

В страну также не пускают иностранцев, которые в последние три года привлекались в России к административной ответственности или являются членами организации, признанной «нежелательной». Теперь в этот список собираются включить иностранных граждан, чьи счета были заморожены по закону о противодействии легализации преступных доходов или финансированию терроризма.

Заморозку активов производит Росфинмониторинг по итогам решения межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. В 2017 году таким образом были заморожены счета 104 граждан центральноазиатских стран, живущих в России, на общую сумму в 4 миллиона рублей.

Старший юрист компании «Дювернуа Лигал» Анна Сенаторова отметила, что запрет на въезд значительно затруднит процесс разблокировки счетов в России. «Данный законопроект действительно позволит в определенной степени усилить противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Но предпринимателям, работающим исключительно в правовом поле, необходимо понимать риски — ведь такой рычаг воздействия может коснуться их или их партнеров», — сказала она.

Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении в начале февраля.