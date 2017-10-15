Подозреваемого в убийстве Вороненкова допросил СК в Москве

Украинские следователи считают, что убийство экс-депутата в марте нынешнего года подготовили ФСБ и Тюрин. Певица Максакова, вдова Вороненкова и бывшая сожительница Тюрина, считает, что его использовали. Сам Тюрин ранее называл обвинения бредом, говоря, что убийство организовали украинские националисты, чтобы дискредитировать Россию.
В публикации "Коммерсанта" сообщается: Тюрин заявил, что понятия не имеет, кто убил Вороненкова. Подробно рассказывается о его пояснениях, что он никакой неприязни к Денису Вороненкову не испытывал и чувства ревности тоже, так как расстался с Максаковой-Игенбергс задолго до того, как она стала встречаться с депутатом от КПРФ.
Тюрин также указал, что с Вороненковым его пути по бизнесу никогда не пересекались — они не были даже знакомы. Соответственно, как утверждает "авторитет", между ними не было и никаких конфликтов. Отрицает он и какие бы то ни было связи со спецслужбами.
Уголовный кодекс РФ не предполагает выдачи россиянина Тюрина по запросу Украины. Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявлял журналистам, что Тюрину украинская сторона сообщила о выдвинутом в его адрес подозрении в организации убийства Вороненкова. Он отметил, что в отношении Тюрина будет направлен запрос в Россию об экстрадиции. При этом генпрокурор не исключил, что Тюрина объявят в международный розыск и вынесут ему заочный приговор, если в экстрадиции будет отказано.
Тюрин (Тюрик, Тюря, Батя, Киномеханик) считается одним из лидеров "братской" организованной преступной группировки и так называемой русской мафии в Испании. Вор в законе Тюрин, по данным СМИ, входил в ближайшее окружение убитого в 2013 году в Москве Аслана Усояна (Деда Хасана).
Максакова на протяжении нескольких лет была гражданской женой Тюрина. В конце 2011 года она стала депутатом Госдумы РФ от партии "Единая Россия". Пресса писала, что именно Тюрин помог своей возлюбленной войти в парламент. У них двое общих детей — сын Илья и дочь Людмила.
Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Его охранник выстрелил в киллера, нанеся ему смертельное ранение, позже убийца скончался в больнице. Сообщалось, что убийство совершил 28-летний Павел Паршов, который ранее служил в одном из украинских добровольческих батальонов в Донбассе. Сразу после убийства власти Украины заявили о причастности к преступлению российских спецслужб.
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