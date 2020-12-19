На фото иконы, опубликованном агентством SRNA видно, что на обратной ее стороне есть печать с оттиском: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия". 17 декабря глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович сообщила, что посольство Украины в направило БиГ ноту с требованием вернуть икону Киеву и объяснить, как она попала в республику.

Посольство заявило, что это 300-летняя икона из Луганска, являющаяся культурным наследием Украины, о чем свидетельствует штамп на обратной стороне. Украинская сторона отметила, что сейчас Луганск "временно оккупирован" Россией, и отсутствие информации об иконе будет означать "поддержку высшими институтами Боснии агрессивной политики и военных действий России против Украины, которые уже привели к смерти тысяч украинских граждан", передает "Радио Свобода".

Представитель Хорватии в президиуме БиГ Желько Комшич заявил, что, если икона действительно из Украины и была вывезена во время конфликта на Донбассе, то "она украдена, и кто-то должен сесть в тюрьму".

МИД Боснии и Герцеговины направил запрос с просьбой предоставить информацию о подаренной иконе. Туркович заявила, что будет добиваться возвращения реликвии Украине. Прокуратура БиГ возбудила дело и начала проверку, сообщает издание Nezavisne novine.

Скандал с иконой не единственный инцидент, которым запомнилось балканское турне Сергея Лаврова. Члены межэтнического президиума Боснии и Герцеговины - хорват Желько Комшич и босниец Шефик Джаферович - бойкотировали запланированную встречу главой российского МИДа из-за некоторых его высказываний.

В частности Лавров заявил на встрече с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком, что поддерживает резолюцию о резолюцию военном нейтралитете Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Также он высказался за упразднение поста высокого представителя мирового сообщества в БиГ с его функцией внешнего управляющего, пишет "Коммерсант". Комшича и Джаферовича также возмутило отсутствие боснийской государственной символики на встрече Лаврова с Додиком.

"При всем уважении к РФ как великой и мощной державе, мы не согласны быть русскими пешками на Балканах в их играх и разборках со странами Евросоюза или членами НАТО", - заявил Комшич. Лавров, комментируя демарш, предположил, что члены президиума "явно действуют по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражают интересы не своих избирателей, по крайней мере большинства своих избирателей, а интересы внешних сил". Он назвал инцидент несущественным для позиции России и развития отношений с народами Боснии и Герцеговины.