Пустоты под стартовым комплексом для ракет-носителей "Союз-2" появились из-за ошибок строителей, рассказал ТАСС источник на космодроме. Ремонтные работу уже идут.
Lokomotyvas į Baikonūro kosmodromą velka Rusijos erdvėlaivį „Sojuz TMA-18“.
© AFP/Scanpix

На стартовом комплексе для ракет-носителей "Союз-2" на российском космодроме Восточный обнаружены пустоты. Об этом сообщает агентство ТАСС в понедельник, 10 сентября, со ссылкой на источник на космодроме. Заявка на выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания на стартовом комплексе космодрома на сайте госзакупок датирована 5 сентября.

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В качестве заказчика указано предприятие Роскомоса "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры". Заказ отмечен как "закупка у единственного поставщика", начальная цена выполнения работ - 4 568 110 рублей (57,4 тыс. евро). Закупка отмечена как завершенная. Согласно опубликованному договору подряда, заказчик заключил договор с ООО "Адонис" из Благовещенска в лице гендиректора Алексея Сковпеня.

Оценка состояния старта проводилась в июле. Пустоты под стартовым комплексом появились "из-за ошибок строителей, которые ранее вели работы", рассказал ТАСС источник на космодроме, не уточнив названия ответственной компании. По его словам, работы по ремонту уже ведутся.

Проектирование космодрома Восточный началось в 2011 году. В общей сложности стоимость строительства оценивается в 100 млрд рублей (1,2 млрд. евро). Строительство космодрома сопровождалось коррупционными скандалами, а строители жаловались на невыплаты заплат.

Deutsche Welle
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