Следствие проверит возможную связь убийства бизнесмена Бадри Шенгелии с его ролью в уголовном деле о взятках в отношении экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Последнего в июле приговорили за коррупцию к 13 годам колонии строгого режима. Шенгелию нашли убитым в понедельник.
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"Версия о возможной связи убийства Шенгелии с делом Максименко будет проверена", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник 17 сентября. "Также будут отработаны и другие возможные версии случившегося", - отметил он.

Шенгелию, проходившего свидетелем по делу Максименко, 17 сентября нашли убитым в собственном автомобиле на Новоприозерском шоссе под Санкт-Петербургом.

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"Около 13:30 на Новоприозерском шоссе был обнаружен автомобиль с трупом мужчины с огнестрельными ранениями", - рассказал источник агентства. Он отметил, что убитый находился в своем автомобиле.

Пятый канал сообщает подробности убийства: черный Mercedes, за рулем которого находился Шенгелия, пытался уйти от преследования на трассе "Сортавала". Из машины преследователей по Шенгелии открыли огонь. "Фонтанка.ру" уточняет, что авторитетный бизнесмен был расстрелян на 20-м километре трассы.

В бизнесмена произведено шесть выстрелов, предположительно из автоматического оружия. Telegram-канал 112 отмечает, что стреляли из белого "мерседеса" с финскими номерами.

20 апреля Мосгорсуд признал Михаила Максименко виновным в получении двух взяток на общую сумму в 550 тысяч долларов (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей, также лишил звания полковника. Верховный суд России 30 июля оставил в силе этот приговор.

Как установили суд и следствие, экс-начальник УСБ СКР получил от бизнесмена Олега Шейхаметова 500 тысяч долларов за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Родчельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Еще 50 тысяч долларов бывший полковник получил от Барди Шенгелии за организацию служебной проверки и возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые незаконно изъяли у последнего часы.

Шенгелия также проходил главным свидетелем по делу о рейдерских захватах, одним из фигурантов которого является лидер "тамбовской группировки", предприниматель Владимир Барсуков (Кумарин).

Сам Максименко категорически отрицал свою причастность к этим преступлениям.

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