"Частный вертолет выполнял полет по маршруту Heliport Москва - Плес. Связь с вертолетом пропала час назад. Обнаружены обломки и тела троих погибших", - сказал собеседник.

Упавший вертолет AS-350, по предварительным данным, принадлежал частному лицу.

ТАСС уточняет, что воздушное транспортное средство разбилось вблизи деревни Вонышево Костромской области. Информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС в 18:40.

"Вертолет упал в полутора-двух километрах от Вонышево, в районе нежилой деревни. Весь день они крутились и хотели сесть", - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Солигаличского района Костромской области.

По предположению сотрудников службы, вертолет был приписан к Вологодской или Архангельской области.

По данным телеграм-канала 112, "машина разбилась в районе охотничьей заимки". "Там глухой лес, спасатели пока не могут добраться до машины", - говорится в сообщении. За штурвалом, предположительно, находился опытный пилот Станислав Михнов.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону ТАСС рассказали, что "связались с авиационными службами - коридоров [для полета] никто не запрашивал". "Это значит, что там никто не должен был лететь", - подчеркнули в министерстве.

Следственный комитет начал проверку по факту крушения вертолета, сообщила старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Мария Добрынина.

"Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка по факту крушения частного вертолета в Солигаличском районе Костромской области, повлекшего смерть троих людей, - сообщили в СК РФ. - На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа".