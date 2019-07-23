"Состояние троих очень тяжелое, одна девочка просто в шоке. Главврач больницы, где находятся дети, консультируется с врачами из Москвы и Хабаровского края", – сказал местный глава района Виктор Старков.

У двоих детей отравление угарным газом. Семь взрослых находятся на амбулаторном лечении.

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Семье погибшей девочки власти Хабаровского края заплатят миллион рублей.

Пожар был почти полностью потушен через полтора часа после прибытия пожарных. По предварительным данным, сгорели 20 палаток, еще шесть пострадали от огня.

Всего в палатках жили 189 детей.

Причина пожара

Официально причину пожара пока не называли. Но представитель экстренных служб региона анонимно рассказал РИА Новости, что причиной пожара могли быть обогреватели.

"Обогреватели в палатках были. Не исключено, что он мог стать причиной пожара. Но это одна из версий", – заявил источник.

Стихийный палаточный лагерь

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

У руководства горнолыжного курорта не было разрешения устанавливать палаточный городок на территории комплекса, заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"Нам предстоит срочно установить обстоятельства того, как на территории стационарного туркомплекса появились палатки для детей. Пока ответа на этот вопрос я не получил. Мы неоднократно рассматривали тему организации летнего детского отдыха со всеми службами. Сейчас установлено, что на третью смену в лагерь было продано 428 путевок", – сказал Фургал.

Проживание в лагере в коттедже стоило 28 тысяч рублей, в палатке – 15 тысяч.

Директора лагеря – Максима Кузнецова – задержали.

Тренировка МЧС

В июле на территории горнолыжного комплекса проходила запланированная тренировка МЧС по эвакуации, заявил представитель министерства Иван Колонтай.

"На момент проведения занятий, там был обнаружен палаточный лагерь, про который должностное лицо пояснило, что это в рамках проведения экстремальных мероприятий", – заявил он.

Проверка Гопожнадзора проходила в лагере в мае. Одним из установленных тогда нарушений было отсутствие планов эвакуации в стационарных корпусах.

"Хоббитские игры"

Третья смена в лагере началась 21 июля и должна была продолжиться до 7 августа. Ее темой были "Хоббитские игры", основанные на романе Дж. Р.Р. Толкиена.

"В путешествии есть возможность проверить себя в спортивных состязаниях, интеллектуальных конкурсах, творческих забавах, музыкальных викторинах. В процессе путешествия у ребят могут быть: поединки, сражения, встречи с Добрыми и Злыми силами, праздники и, конечно, тайны", – говорится на сайте лагеря.

Сейчас работа лагеря приостановлена.