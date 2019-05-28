Почти половине российских семей хватает денег лишь на покупку продуктов питания и одежды. Такие данные приведены в ежеквартальном исследовании Федеральной службы государственной статистики России (Росстат) "Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств", выдержки из которого агентство РБК приводит во вторник, 28 мая.

Так, в четвертом квартале 2018 года 48,2 процента семей не могли позволить себе приобретать товары длительного потребления. Чаще всего с этим сталкиваются молодые семьи (59,2 процента) и семьи, представленные только неработающими пенсионерами (57,9 процента). Годом ранее лишь 49,2 процента семей в России хватало средств на покупку только еды и одежды, говорится в данных Росстата.

При этом 15 процентов семей могут позволить себе только покупку еды. Это касается, в частности, 28,3 процента многодетных семей и почти каждой третьей (30,4%) семьи неработающих пенсионеров, отмечает Росстат. При этом годом ранее доход, который покрывает только расходы на продукты питания, ведомство отметило у 18 процентов российских семей.

Кредиты для поддержания уровня жизни

Подобная стратегия выживания не оставляет возможностей вкладывать деньги в образование, отдых и здоровье, приводит РБК слова сотрудника РАНХиГС Дмитрия Логинова. По его словам, даже поломка бытовой техники или задержка зарплаты "вынуждает людей экономить еще сильнее", в частности, на покупке еды, или поддерживать уровень жизни с помощью кредитов.

Зарплаты 20% работающих россиян не доходят до 15 тысяч рублей

В декабре 2018 года исследование РИА "Рейтинг" выявило, что каждый пятый работающий россиянин получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Больше всего низкооплачиваемых работников в Дагестане (46 процентов) и Карачаево-Черкесской республике (44 процента), а в 22 регионах месячная зарплата не превышает 15 тысяч рублей у трети работников. При этом в 12 регионах среднестатистическая зарплата не превышает 27 тысяч рублей, говорилось в исследовании.