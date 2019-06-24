По данным опроса, среди участников исследования, которые не поддержали инициативу, больше жителей небольших населенных пунктов в 100-500 тыс. человек (52%), городов с населением 500-950 тыс. человек (50%) и граждан 60 лет и старше (58%). Из тех, кто готов поддержать переход на четырехдневную рабочую неделю - жители Москвы и Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%) и граждане в возрасте от 25 до 34 лет (39%).

89% респондентов согласились, что из-за сокращения числа рабочих дней снизится размер заработной платы. При этом 42% участников исследования считают, что четырехдневная рабочая неделя поспособствует улучшению здоровья (не поддерживают эту точку зрения 53%). Еще 22% опрошенных назвали в качестве преимуществ увеличение продолжительности жизни и возможность отдохнуть. По мнению 17%, к этому можно отнести возможность проводить больше времени с семьей.

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального - на 20% - сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян. Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения - пенсионеров и селян.Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью.

О возможном сокращении рабочей недели до четырех дней заявил на 108-й сессии Международной организации труда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, к этому приведет технический прогресс: глава правительства напомнил, что еще 100 лет назад американский предприниматель Генри Форд сократил на своих предприятиях рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил в результате впечатляющий рост производительности труда.

Медведев отметил, что постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью и хроническим стрессом, а это влечет за собой снижение производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях. Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что всерьез обсуждать введение четырехдневной рабочей недели в России можно будет лет через 13-15.