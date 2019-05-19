В Роспотребнадзоре заявили, что к концу 2018 года в России проживало чуть более миллиона человек с диагнозом ВИЧ. Впервые за последние 14 лет в пошлом году ведомство зарегистрировало снижение роста заболеваемости. Обследовано больше четверти населения страны.
Ежегодно в третье воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Впервые его отметили в Сан-Франциско в 1983 году. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.
Накануне несколько жительниц Новосибирска пытались сорвать работу тест-мобиля, в котором горожане могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. По словам руководительницы отдела профилактики новосибирского Центра СПИД Елены Пудовой, шесть женщин оскорбляли персонал и людей, которые пришли на тестирование, вели себя агрессивно, снимали очередь к тест-мобилю на телефон. Они говорили, что ВИЧ не существует, что "кровь, которую берут на анализы, на самом деле берут, чтобы забрать у этих людей органы".
По данным Министерства здравоохранения, статистика заболеваемости ВИЧ и СПИД с каждым годом растет. Сейчас уровень заболеваемости ВИЧ в РФ составляет 58,4 человек на 100 тысяч населения. Новых случаев ВИЧ за 2017 год по всей стране было выявлено более 85 тысяч. Более 22 тысяч случаев было выявлено в Сибирском федеральном округе, 20 тысяч – в Приволжском федеральном округе, 12 тысяч – в Центральном и 14 тысяч – в Уральском.
По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, общее число зарегистрированных россиян с ВИЧ летом 2018 года достигло более 1,22 млн человек (живых и умерших). В конце 2017 года в стране проживало более 944 тысяч человек с ВИЧ.
Почти 320 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли в России с 1987 года (1)
Почти 320 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли в России с...
Россиянин ”заминировал” Шереметьево из-за заблудившейся жены
Россиянин "заминировал" московский аэропорт...
Суперджету "Аэрофлота" пришлось прервать взлет в Ульяновске (6)
В лайнере SSJ 100, вылетавшем в Москву, вышла из строя...
Часть праха Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище (1)
Часть праха Сергея Доренко захоронили в субботу на...
СМИ сообщили об ошибке пилотов сгоревшего SSJ100 (1)
В распоряжении РИА Новости оказался документ...
TOP новостей
Детекторы дыма всё ещё пугают, но после визита инспекторов положение меняется (9)
1 Мая прошёл год после того, как вступили в силу новые...
Сейм Литвы ужесточил наказание за покупку научных работ (2)
Сейм Литвы на этой неделе принял поправки к Кодексу...
ГИК составил статистический портрет кандидата Литвы в Европарламент (17)
Отпраздновавший три месяца тому назад 51-летие мужчина,...
На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве победили Нидерланды (99)
Первое место занял голландец Дункан Лоренс, Сергей...
Представителю Литвы на "Евровидении-2019" до финала не хватило лишь балла (25)
В субботу вечером выяснилось, что в следующем году "...