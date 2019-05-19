В Роспотребнадзоре заявили, что к концу 2018 года в России проживало чуть более миллиона человек с диагнозом ВИЧ. Впервые за последние 14 лет в пошлом году ведомство зарегистрировало снижение роста заболеваемости. Обследовано больше четверти населения страны.

Ежегодно в третье воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Впервые его отметили в Сан-Франциско в 1983 году. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.

Накануне несколько жительниц Новосибирска пытались сорвать работу тест-мобиля, в котором горожане могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. По словам руководительницы отдела профилактики новосибирского Центра СПИД Елены Пудовой, шесть женщин оскорбляли персонал и людей, которые пришли на тестирование, вели себя агрессивно, снимали очередь к тест-мобилю на телефон. Они говорили, что ВИЧ не существует, что "кровь, которую берут на анализы, на самом деле берут, чтобы забрать у этих людей органы".

По данным Министерства здравоохранения, статистика заболеваемости ВИЧ и СПИД с каждым годом растет. Сейчас уровень заболеваемости ВИЧ в РФ составляет 58,4 человек на 100 тысяч населения. Новых случаев ВИЧ за 2017 год по всей стране было выявлено более 85 тысяч. Более 22 тысяч случаев было выявлено в Сибирском федеральном округе, 20 тысяч – в Приволжском федеральном округе, 12 тысяч – в Центральном и 14 тысяч – в Уральском.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, общее число зарегистрированных россиян с ВИЧ летом 2018 года достигло более 1,22 млн человек (живых и умерших). В конце 2017 года в стране проживало более 944 тысяч человек с ВИЧ.