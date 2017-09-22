Накануне историк Юрий Пашолок на своей странице в "Фейсбуке" сообщил, что заметил на одном из элементов памятника знаменитому советскому оружейнику взрыв-схему немецкого автомата StG 44. Эта схема расположена на задней части монумента, где изображены различные модификации автомата Калашникова.

"Ошибка закрасться могла. Мы советовались со специалистами [при работе над памятником]. Но если появился еще какой-то специалист, который думает по-другому, мы с благодарностью примем от него информацию, если что-то неверно — подправим. Но никакого злого умысла, что кто-то подсунул какую-то козу, чертика или дьявола, такого нет", — заявил Щербаков.

"Ошибиться мог я? Мог. Может он [Пашолок] оказаться неправ? Пока у меня впечатление, что он неправ. Но я с ним не встречался", — добавил скульптор.

Он отметил, что при работе над памятником обращался в музеи и архивы, но "что-то брали и из интернета". "В интернете могли закрасться ошибки, уже было такое", — сказал Щербаков.

"Я думаю, он [указавший на ошибку] патриот, наверняка, поэтому мы с ним найдем общий язык. Может мы что-то даже внесем еще по его совету", — заключил скульптор.

То, что на одном из элементов памятника изображена схема "Штурмгевера", подтвердил также эксперт по стрелковому оружию, официальный интернет-представитель концерна "Калашников" Максим Попенкер.

"Я не знаю, почему эта схема там оказалась — из-за чьей-то некомпетентности или по злому умыслу. Но ее нужно оттуда убрать. В идеале — взять "консультантов", которые это пропустили, дать им в руки наждачную бумагу, и пускай стирают дочиста", — написал он в "Фейсбуке".

В работах Щербакова не в первый раз находят ошибки. В 2014 году на памятнике его авторства — "Прощание славянки" у Белорусского вокзала в Москве — была замечена немецкая винтовка "Маузер". Впоследствии винтовку с памятника спилили.

Ошибка подтверждена

В Российском военно-историческом обществе (РВИО), выступившем заказчиком памятника Калашникову, уже признали, что ошибка имела место, и пообещали, что она будет исправлена.

"Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, поскольку до сегодняшнего дня специалистами в устройстве автоматов мы не были. И сейчас мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали", — заявил агентству Москва исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Он добавил, что у заказчика было только одно требование — к той модели автомата, что находится в руках у Калашникова. "Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку", — подчеркнул Кононов.

Вместе с тем он отметил, что произошедший инцидент подтверждает то, что Калашников был самостоятельным конструктором и не опирался на чужие разработки.

"Благодаря ошибке, сделанной по вине скульптора, каждый желающий видит, что StG и автомат Калашникова — это совершенное разные автоматы, и обвинять Калашникова в заимствовании категорически неверно", — заключил директор РВИО.