Билеты на первый рейс 19 декабря были полностью выкуплены за восемь минут, на второй (20 декабря) - за шесть. Самолетом управляет пилот Алексей Кочемасов, известный в соцсетях как Летчик Лёха. Он в течение полутора часов проведет авторскую экскурсию над городами Золотого Кольца.

"На нашем рейсе мы гарантируем вам доброе и внимательное отношение к вам экипажа, при хорошей видимости - обзорные комментарии, если вдруг будет облачно, то чистое небо и солнце над облаками будет целиком и полностью принадлежать нам", - сообщил в своем Instagram Кочемасов.

Полет будет проходить над городами Углич, Ярославль, Кострома, Гусь-Хрустальный. Все пассажиры на борту должны быть строго в масках. Участников необычного рейса ждут конкурсы с призами и возможность сфотографироваться с экипажем. По словам представителя "Победы", в других городах тоже хотят организовать подобные полеты. Летом подобные беспосадочные рейсы совершали авиакомпании Тайваня, летавшие над островом и соседними странами.