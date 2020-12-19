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Лоукостер "Победа" занялся "полетами в никуда" и запланировал два специальных рейса по маршруту Москва - Москва. "Есть авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам", - сообщил РИА "Новости" представитель компании, объяснив, что таким образом "Победа" решила поддержать "общемировой тренд".
Maskvos oro uostas
Maskvos oro uostas
© Itar-Tass / Scanpix

Билеты на первый рейс 19 декабря были полностью выкуплены за восемь минут, на второй (20 декабря) - за шесть. Самолетом управляет пилот Алексей Кочемасов, известный в соцсетях как Летчик Лёха. Он в течение полутора часов проведет авторскую экскурсию над городами Золотого Кольца.

"На нашем рейсе мы гарантируем вам доброе и внимательное отношение к вам экипажа, при хорошей видимости - обзорные комментарии, если вдруг будет облачно, то чистое небо и солнце над облаками будет целиком и полностью принадлежать нам", - сообщил в своем Instagram Кочемасов.

Полет будет проходить над городами Углич, Ярославль, Кострома, Гусь-Хрустальный. Все пассажиры на борту должны быть строго в масках. Участников необычного рейса ждут конкурсы с призами и возможность сфотографироваться с экипажем. По словам представителя "Победы", в других городах тоже хотят организовать подобные полеты. Летом подобные беспосадочные рейсы совершали авиакомпании Тайваня, летавшие над островом и соседними странами.

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