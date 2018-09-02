Очередные протесты против пенсионной реформы, организованные КПРФ, "Яблоком", "Демократическим выбором" и рядом других политических сил, прошли в воскресенье, 2 сентября, во многих городах России.
Во Владивостоке, по данным организаторов, в акции приняло участие 2000 человек, в Новосибирске - до 2500, в Екатеринбурге 500 человек. Массовые митинги протеста прошли также в Барнауле, Брянске, Липецке, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре.
В Москве акция столичного отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста прошла на проспекте Академика Сахарова. Организаторы согласовали с властями количество участников в нем в 15 тысяч человек.
Протесты не утихают
Крупные акции протеста против спорной реформы уже проходили в стране в июле. Недовольство населения вынудило президента РФ Владимира Путина выступить с телеобращением к нации, в котором он объявил о смягчении первоначальных планов повышения пенсионного возраста и предоставления определенных гарантий и льгот некоторым группам населения.
Оппозиционер Алексей Навальный планировал провести свою акцию против пенсионной реформы 9 сентября, в Единый день голосования. Однако 27 августа суд приговорил политика к 30 суткам ареста из-за январской "забастовки избирателей". Несмотря на это, он призвал своих сторонников к участию в акции протеста.
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