Десятки тысяч россиян приняли участие в акциях протеста против пенсионной реформы. Организаторами акций были коммунисты и демократическая оппозиция.
© Sputnik / Scanpix

Очередные протесты против пенсионной реформы, организованные КПРФ, "Яблоком", "Демократическим выбором" и рядом других политических сил, прошли в воскресенье, 2 сентября, во многих городах России.

Во Владивостоке, по данным организаторов, в акции приняло участие 2000 человек, в Новосибирске - до 2500, в Екатеринбурге 500 человек. Массовые митинги протеста прошли также в Барнауле, Брянске, Липецке, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре.

В Москве акция столичного отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста прошла на проспекте Академика Сахарова. Организаторы согласовали с властями количество участников в нем в 15 тысяч человек.

Протесты не утихают

Крупные акции протеста против спорной реформы уже проходили в стране в июле. Недовольство населения вынудило президента РФ Владимира Путина выступить с телеобращением к нации, в котором он объявил о смягчении первоначальных планов повышения пенсионного возраста и предоставления определенных гарантий и льгот некоторым группам населения.

Оппозиционер Алексей Навальный планировал провести свою акцию против пенсионной реформы 9 сентября, в Единый день голосования. Однако 27 августа суд приговорил политика к 30 суткам ареста из-за январской "забастовки избирателей". Несмотря на это, он призвал своих сторонников к участию в акции протеста.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

За что арестовывают российские суда в иностранных портах (6)

Большая политика, долги судовладельца, несоответствие...

По всей России прошли митинги против пенсионной реформы (5)

Десятки тысяч россиян приняли участие в акциях...

Aрестованный Удальцов в третий раз попал в больницу из-за голодовки (9)

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов...

Глава МИД РФ: После убийства Захарченко о "нормандской" встрече речи быть не может (14)

После гибели лидера боевиков ОРДО Александра...

В Москве второй раз за месяц нашли чемодан с телом женщины (2)

В Москве 31 августа был найден второй за месяц чемодан с...

TOP новостей

Расследование тайного покупателя: в каком из магазинов самые дешевые продукты (5)

Покупатели ищут не только качественные продукты, но и...

Исследование: в первое десятилетие советской оккупации Литва была финансовым донором СССР (172)

По данным исследования Литовского центра геноцида и...

В Литве прогнозируют возможный рост цен на овощи (25)

Летом этого года в Литве стояла засушливая погода, что...

Ширинскене о торговле алкоголем 3 сентября: это выбор торговцев (1)

В большинстве литовских школ учебный год в этом году...

Детекторы дыма в Литве приобрела только треть жителей (2)

Большая часть жителей Литвы считает, что важно...