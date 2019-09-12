По всей России проходят обыски у координаторов и сотрудников штабов оппозиционного политика Алексея Навального. Как сообщил в четверг, 12 сентября, на своей странице в Twitter Леонид Волков, начальник штаба основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Басманный суд Москвы разрешил следователю Рустаму Габдулину провести 94 обыска в рамках дела об "отмывании денег" в ФБК еще 10 сентября..
Это все — обычный и привычный уже террористический акт, просто в особо крупных размерах и, в этот раз, хорошо организованный.
Напугать и ограбить — вот две задачи, которые государство ставить перед собой. Не только в отношении штабов Навального, кстати!
— Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 12, 2019
По информации Волкова, "в списке уже 29 городов" и более 80 адресов. По сведениям интернет-портала "Медиазона", следователи пришли, кроме прочих, к координатору штаба Навального в Тамбове Диане Рудаковой, координатору муниципальной кампании штаба Навального в Петербурге Александру Шуршеву и его заместителю Ольге Гусевой. Кроме того, обыски проходят в Чебоксарах, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Пензе, Липецке, Челябинске, Иркутске, Хабаровске и других городах России.
Я знаю, что вы спите, но у меня вот например обыск.— Диана Рудакова (@dianka_tmbv) September 12, 2019
По словам Волкова, их главная цель - "изъятие техники по максимуму". После обысков координаторов штабов увозят на допросы в СК. "По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков".
Умное голосование как возможная причина обысков
Перед выборами в Мосгордуму, прошедшими 8 сентября 2019 года, Навальный и его сторонники активно призывали москвичей принять участие в так называемом "умном голосовании", целью которого было обеспечить на выборах победу любых кандидатов, кроме, тех, кто поддерживает партию "Единая Россия". По мнению Леонида Волкова, начавшиеся обыски в штабах связаны именно с "триумфом" этой стратегии.
Рустам Габдулин - старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Александре Бастрыкине. В 2012 году он возглавил следствие по так называемому "болотному делу" (уголовное дело о массовых беспорядках и насилии по отношению к представителям органов власти, заведенное после прошедшего 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве оппозиционного "Марша миллионов"). После выступлений оппозиции в Москве, связанных с протестами против фальсификаций на выборах Мосгордумы летом 2019 года, ему было так же передано следствие по делу о "массовых беспорядках" в столице.
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